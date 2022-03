Abogados defienden de manera especial su caso

ORIZABA, Ver.- Abogados tomaron las instalaciones del Juzgado Sexto de lo Familiar en esta ciudad e impiden el acceso tanto a empleados del mismo como a los ciudadanos que llegan a realizar algún trámite.

Tomaron esta medida porque el Tribunal Superior de Justicia del Estado no ha dado respuesta a la petición que hicieron para que no se cambie de sede dicho juzgado.

Local Insisten abogados en no a la reubicación de Juzgado Sexto

“No ha habido respuesta y por eso nuestra desesperación y llegamos a este punto porque el día que íbamos tener la cita nos la cancelaron, eso quiere decir que el Tribunal no pretende hablar con nosotros, no nos quiere voltear a ver”, dijo la abogada Elizabeth Orozco Núñez, coordinadora regional de abogados en la zona Centro. Recordó que el presidente municipal Juan Manuel Diez les expresó estar dispuesto a pagar la renta del inmueble y de seguir apoyándolos mientras el Tribunal encuentra una solución.

“El Tribunal es el que se tiene que pronunciar, porque es el que contempla el marco legal para la movilización o para echar para atrás su decisión, pero hasta ahora no ha hecho pronunciamiento alguno; no sabemos qué piensan, no sabemos qué pretenden. Para ellos tiene vigencia la circular emitida y no hay punto de negociación”, acotó.

De acuerdo con lo previsto por la autoridad competente, el 25 de marzo se realizaría el traslado de todo el mobiliario y documentación, para que el lunes 28 comiencen a funcionar en Nogales.

En las afueras del Juzgado Sexto permanecen integrantes del Colegio de Abogados Orizaba Altas Montañas, del Foro Metropolitano, la Barra de Abogados de Orizaba y esperaban el arribo de litigantes de la ciudad de Córdoba.