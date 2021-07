Aborto legal cambiará la vida de las veracruzanas: Mónica Robles

La reforma aprobada en el Congreso Local que permite el aborto legal hasta las 12 semanas de gestación cambiará la vida de muchas mujeres que, por distintas circunstancias, se ven en la situación de interrumpir un embarazo no deseado aseguró la diputada Mónica Robles Barajas quien presentó la iniciativa que hoy se aprobó.

En entrevista, destacó que criminalizar a la mujer que aborta no evita que se siga practicando el aborto, sino que orilla a estas mujeres a realizarlo de manera clandestina e insegura. Esto, añadió, atenta de manera particular a las mujeres más vulnerables de la entidad colocándolas en una mayor posición de desigualdad.

“Con una legislación como la que actualmente está vigente en el estado realmente a quién estamos criminalizando es a la mujer que menos tiene, a la que es más vulnerable por cuestiones ya sean económicas, de edad o de etnia. Por eso este paso es realmente importante”, dijo.

La representante de Morena indicó además que con esta decisión se está garantizando el acceso al aborto aquellas mujeres cuyo embarazo es producto de la violencia. “No podemos forzar una maternidad, eso es violencia, eso violatorio de sus derechos y es tortura. Particularmente con el número tan importante que tenemos de delitos sexuales, abuso sexual y de violaciones que tenemos”, dijo.

Ante las críticas que algunos de los legisladores locales de oposición, Robles Barajas recordó que el aborto es un problema de salud pública que está siendo atendido con esta con esta reforma y que incluso, responde a un mandato que Veracruz aceptó desde el 2017 cuando se decretó la Alerta de Género por Agravio Comparado. “Hoy el estado de Veracruz da un paso fundamental en la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres, de las niñas, de las jóvenes en el estado, de garantizar su derecho a la salud, a su vida, a su libre decisión”.

Además, precisó que una de las características de la reforma aprobada por mayoría es que responsabiliza a quienes cometan un aborto no consentido o un aborto forzado. Y es que, explicó que actualmente está claramente tipificado, por lo que la iniciativa protege tanto a las mujeres que quieren abortar como a las que deciden continuar un embarazo y que son forzadas a interrumpirlo.

“Hoy estamos garantizando que quienes cometen ese acto si serán sancionados y no nada más las mujeres privadas de su libertad en algunos casos porque se les acusa de homicidio en grado parentesco”, expuso.

Finalmente, la diputada de Morena hizo un llamado a no confundir el hecho de despenalizar con obligar y recordó que esta reforma garantiza que si alguien no quiere abortar no lo haga pero que, quienes decidan hacerlo puedan tener la libertad de decidir sin ser criminalizadas, estigmatizadas o señaladas.