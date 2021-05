Abren seis nuevas funerarias en zona conurbada pero no todas están reguladas: empresaria del ramo

Veracruz, Ver.- Con la pandemia del Covid-19 han surgido por lo menos seis funerarias más en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río pero no todas cumplen con los requisitos de ley informó Jacqueline Rivera Durán empresaria del ramo.

En entrevista manifestó que aunque para algunos la pandemia del Coronavirus ha sido un factor de crisis y desempleo, para la industria funeraria ha sido una oportunidad de crecimiento con la creación de nuevos establecimientos.

Mencionó que anteriormente la muerte era considerada como un tema tabú para la sociedad sin embargo en los últimos años se ha notado que la gente empieza a prevenir ese inevitable momento y ven como una necesidad adquirir paquetes para cuando ocurra.

En ese sentido destacó que la venta de paquetes funerarias ha aumentado hasta en un 10 por ciento porque cada vez hay más gente que prevé esta situación.

“Hoy en día las personas quieren prever esta parte inevitable, ya lo ven como una necesidad, la contratación de paquetes ha aumentado en un 10 por ciento en general no solo nosotros”, declaró.

Dijo que también se ha notado la instalación de más funerarias en la zona conurbada que aunque consideró como una oportunidad de negocio y empleo, deben estar reguladas para que no representan una competencia desleal.

Aclaró que estos negocios deben ser regulados por la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco) y cumplir con los contratos de ley para el otorgamiento de la seguridad social

“Notamos que hay seis funerarias más, que aperturaron hace poco y lo único que pedimos es que sean reguladas porque algo que está pasando es que no todas están reguladas y solo nos visitan a los que estamos ingresados en la base de datos con los contratos de adhesión ante la Profeco y las demás no, no es restar, al contrario, es sumar y que las cosas se hagan bien”, agregó.