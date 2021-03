Abuso de autoridad, detención de líder de verificentros: Francisco Alejandro Bernal

Xalapa, Ver.- El integrante de la Asociación de Verificentros Ambientalistas por Veracruz, Francisco Alejandro Bernal Rebollo, consideró que fue un abuso de autoridad la detención del vocero de la Unión de Concesionarios de Centros de Verificación del Estado de Veracruz, Eduardo Mario Cásares Sort de Sanz.

“Yo estaba presente cuando llegó la autoridad y puedo decir que los policías llegaron a agredir al señor, yo puedo no estar de acuerdo con las formas que tiene el señor de hacer las cosas, no me parece, pero tampoco me parece que, al expresarse, la autoridad venga y lo agreda”, dijo.

Local En protesta frente a la Sedema, es detenido el vocero de Unión de Concesionarios de Centros de Verificación

Refirió que se trata de un abuso de autoridad puesto que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, no presentaron ninguna orden de aprehensión.

“Nosotros tenemos que defendernos, vamos a defender nuestros negocios, vamos a defender lo que es nuestro derecho, no puede llegar un señor como gobernador, como autoridad cualquiera y pasar por los derechos de todos los demás ciudadanos, no puede, eso no está bien”, añadió.

Esta asociación se manifestó en la Plaza Lerdo para pedirle al gobierno que se retracte en las modificaciones realizadas Código Financiero y Código de Derechos del Estado de Veracruz, “nos está quitando el control de nuestros negocios, nos van a pagar cuando ellos quieran y nosotros tenemos que pagar sueldos, renta, luz, seguro social todo y ellos nos quieren pagar hasta que se les antoje”, dijo.

Explicó que si bien, según el gobierno, esta medida hará que aumente la verificación, los concesionarios quedarán indefensos pues no podrán cumplir con todos sus compromisos.

“Nos están quitando nuestros negocios así literalmente es el único estado en toda la República donde se está implementando esto, el Estado de México, Querétaro, Puebla, Morelos, en todos trabajan con concesiones y los concesionarios reciben directamente el pago de lo que es la verificación”, dijo.

Sostuvo que la presunta corrupción, a la que se ha referido el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, se ha ocasionado porque la Secretaría de Medio Ambiente quitó el programa de Sistema Integral de Verificación del Estado de Veracruz (SIVER) que vigilaba y tenía el control de cada trámite, y beneficiarse ellos mismos.