¿Acarreos a eventos de "corcholatas"? Niega gobernador uso de recursos públicos

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez rechazó que haya acarreos de trabajadores estatales a los eventos de Claudia Sheiunbaum, aspirante a Coordinadora de la Defensa de la Transformación en Veracruz, y dijo que los funcionarios de medio nivel pueden participar incluso en horas laborales, pero con permisos sin goce de sueldo.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal señaló que él ha cumplido en que ni secretarios ni subsecretarios de su gobierno podrán acudir a actos proselitistas.

“Yo me comprometí públicamente y el presidente lo reiteró en la mañanera que los gobernadores hemos cumplido, recuerden que nosotros firmamos un documento en el que el gabinete y yo aquí lo extendí a subsecretarios, y no me siento con derecho a imponerle a alguien cuyo derecho constitucional es aspirar políticamente a lo que desea aspirar, a organizarse y reunirse como la constitución se lo permite”.

Dijo que, si bien él no les puede decir qué hacer en cuestiones y afinidades políticas, sí pidió que no se involucren recursos públicos, “esa es la gran diferencia”.

“No involucrar recursos públicos, organízate con quien gustes, puedes invitar a quien gustes, pero no involucres recursos públicos, que si echas coperacha, pero no involucres recursos públicos”.

De esa forma reiteró su llamado a los secretarios y subsecretarios de su gobierno a no acudir a actos políticos.

“Porque me comprometí yo con mi firma en un documento que entregamos al Consejo Nacional de Morena, ya los demás, solo hacer la observación de no utilizar recursos públicos y si en un día laboral lo deciden, solicitar su permiso correspondiente”.

Recientemente, el grupo Amigos de Marcelo (Ebrard) evidenciaron a varios funcionarios públicos que estaban en asambleas de la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheiumbaun en horas laborales, de lo que fue cuestionado el gobernador.

Asimismo, sobre el acarreo, dijo que “acarreas a quien no quiere ir, muy diferente, y ya lo he dicho mil veces, nosotros nos organizábamos, pero cuantos pudieron ser los de Claudia 10 mil 12 mil personas, eso no es nada para un pueblo organizado, nos aventamos por lo menos 20 años organizando al pueblo y siempre haciéndole ver que solo un pueblo organizado puede cambiar al país”.