Acción Nacional Veracruz respalda al diputado Erik Iván Aguilar

Xalapa, Ver.- La bancada mixta Acción Nacional Veracruz respaldó al diputado Erik Iván Aguilar López para quien la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción solicitó este día, a través de la correspondencia que ingresó al Congreso local, una declaración de procedencia.

En conferencia de prensa, la coordinadora de la bancada, María Josefina Gamboa Torales, refirió que no se puede emitir un pronunciamiento legal porque se desconoce el contenido de la solicitud, misma que, aseveró, fue “sacada de la manga” sin explicación alguna.

Señaló que se defenderá y apoyará al legislador durante el proceso, pues se trata de una persona que ha atendido las necesidades de los veracruzanos.

Reprobamos la filtración que se dio desde ayer a través de varios coordinadores, desde ayer surgieron rumores de este hecho, no nos enteramos por la Jucopo, nos enteramos por los medios de comunicación

En ese tenor, pidió a los legisladores de las Comisiones Unidas de Gobernación y Justicia y Puntos Constitucionales, a realizar un trabajo analítico, exhaustivo, pero sobre todo legal al momento de resolver la solicitud.

“Exhorto a las Comisiones a analizar los hechos con imparcialidad y a la Fiscalía para que se realicen las investigaciones conforme a la Ley, defenderemos lo legal, lo justo y lo correcto. La forma no fue la correcta y eso sugiere mucho, hasta no conocer el documento no podemos definir las acciones que haremos, tenemos la misma información que ustedes (los reporteros), ustedes son los que nos avisan sobre los temas”, manifestó.

Reiteró que se apoyará al legislador, que forma parte de su bancada, a quien calificó como una persona “sensible a las necesidades de la gente y humano, por lo queremos pensar que se va a actuar con apego a la legalidad”.

Ante la inasistencia del diputado a la conferencia de prensa, en la que estuvieron presentes los panistas que integran la bancada, la coordinadora mencionó que no se pretende entorpecer el proceso legal y por ello se decidió que no de ninguna entrevista o se pronuncie al respecto.

Además, rechazó la posibilidad de que esta petición se relacione o sea un acto de presión de parte del Comité Directivo estatal del PAN para que los legisladores regresen a la bancada albiazul y dejen sin efecto el grupo legislativo, al que se le ha considerado que está integrado por disidentes.