Actividad comercial de Xalapa regresará de forma regulada y responsable: alcalde

El alcalde Hipólito Rodríguez Herrero dijo que Xalapa se mantiene con semáforo rojo a causa de la pandemia de coronavirus y que por ello la actividad comercial deberá ser de forma regulada y responsable para prevenir contagios.

También habló sobre la visita a esta capital del presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo lunes y dijo que los encargados de la logística deberán diseñar una estrategia bien definida para evitar aglomeraciones.

En entrevista, dijo que por la movilidad que se ve en las calles parece que ya se volvió a la normalidad, cuando realmente el andar en la vía pública es un riesgo, a causa de la propagación del virus.

Insistió en el uso de cubrebocas y abundó que durante una reunión con el consejo de salud se determinó que los establecimientos abrirán de forma escalonada y con reglas para evitar que tanto trabajadores como clientes se contagien.

Dijo que a la fecha no han dejado de funcionar, bajo estrictas medidas sanitarias, los establecimientos o empresas dedicados a la alimentación, a la construcción, al transporte y a la minería, por ser esenciales.

Agregó que en el caso de hoteles y restaurantes, que por indicaciones federales se autorizó su operación a un 25 por ciento, será para atender los movimientos de población en actividades esenciales, es decir, aquellas personas que no van de por paseo, si no por trabajo. Todos los establecimientos deben otorgar gel antibacterial y garantizar la sana distancia.

El ayuntamiento cuenta aún con 170 mil cubrebocas de los 300 mil que adquirió para distribuir gratuitamente en supermercados, bancos, estaciones de autobuses, tianguis y en aquellos establecientos con actividades esenciales.

Por su parte, bares, cantinas, establecientos no esenciales y los vendedores del parque Juárez no regresarán aún a sus actividades, pues no desarrollan actividades esenciales, señaló.

Inundaciones de la calle Allende, por un conector forzado

Con relación a las inundaciones en la calle de Allende, dijo que "se hará un trabajo muy rápido" para conectar correctamente un colector pluvial, que quedó forzado.

Dijo que "es un tema muy sencillo que quedará en un par de días", además de que con ello se acabarán las inundaciones en esa zona, que recibe escurrimientos de Ávila Camacho, Ruiz Cortines y de la zona de Los Tecajetes.

Con relación a la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que actualmente se realiza la agenda para saber las actividades, que más bien serán entre los gobiernos federal y estatal.