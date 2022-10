Activista presenta denuncia contra alcaldesa de Sayula de Alemán por presunto robo

Veracruz, Ver.- La abogada y activista en la Ciudad de México, Karen Manjarrez Almada presentó una denuncia contra la alcaldesa de Sayula de Alemán, Lorena Sánchez Vargas por el delito de presunto robo de más de 870 mil pesos y confirmó que no hubo secuestro de un menor.

En rueda de prensa en conocido café de la ciudad de Veracruz, la abogada de profesión explicó que, como activista de distintos colectivos de apoyo a mujeres, contactó a la edil quien presuntamente era víctima de amenazas.

Aclara que, aunque le brindó toda la protección que requería, notó ciertas inconsistencias en las denuncias que presentó.

Local Acusaciones en mi contra son falsas; estoy amenazada: alcaldesa de Sayula de Alemán

¿Qué dijo la activista sobre el secuestro del menor?

Además de que pudo constatar que no hubo ningún secuestro de un menor, tal como ella había hecho creer a las autoridades.

“Me hablan a mí por este tema de los colectivos y me dicen, nos puedes ayudar porque tenemos una víctima, cuando me contaron la historia se me hizo impresionante, me conmovió por lo que estaba pasando de verdad que esa señora mitómana es una cosa impresionante para engañar a la gente, desgraciadamente pues me di cuenta ya muy tarde porque yo lo primero que hice fue resguardarla en mi casa”, expone.

Menciona que se le dio acompañamiento a la alcaldesa e incluso la alojó en su propiedad, pero lo raro es que la edil se fue sin despedirse por lo que a los días descubrió que se había llevado un dinero que iba a ocupar para la compra de una propiedad.

“Yo la tuve en mi casa, conviviendo con mi familia, la alojé en mi recamara, le di mi confianza pero el día 15 de agosto es cuando me doy cuenta del robo, la señora me robo una cantidad muy fuerte de dinero, 870 mil pesos y aquí traigo yo la denuncia y pruebas, además se llevó una pulsera de 18 quilates”, detalló.

La denuncia por el delito de robo en el interior de casa habitación quedó establecido en la denuncia número 00329/22/08, en la Fiscalía del EDOMEX.

Te puede interesar: Alcaldesa de Sayula pide intervención del Congreso; acusa mal uso de finanzas

Manjarrez Almada agrega que aportó pruebas a la Fiscalía General de la República de que el hijo de Sánchez Vargas, de tres años, nunca estuvo secuestrado tal como la alcaldesa afirmó en entrevistas a medios nacionales ya que por llamadas con su hermano pudo comprobar que el pequeño estaba.

Ella denunció el secuestro de un niño, cuando ese niño yo tenía evidencia de que no estaba secuestrado, ¿por qué tenía evidencia?, porque yo lo veía en videollamadas que ella hacía al hermano, el hermano estaba en Oaxaca, me lo presentó al niño por una videollamada, además de que dijo que al niño se lo llevaron de playa Vicente de casa de los abuelos en una fecha y luego dijo otra.

La activista señala que al parecer la alcaldesa tiene un vínculo sentimental con Ramiro Condado Escamilla hermano del exalcalde, a quien acusó de presuntamente manipular a la edil.

“Al parecer hay un vínculo amoroso evidente, él es el que la manipula”, agregó.