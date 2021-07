Activista de los derechos LGBT+ se fue de Veracruz, tras recibir amenazas

Veracruz, Ver.- Tras recibir amenazas la coordinadora del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio en el estado de Veracruz e integrante del Colectivo Soy Humano, A.C., Jazz Bustamante Hernández abandonó el estado de Veracruz y su negocio.

Según información que posteó en su red social, la activista explicó que durante el fin de semana fue interceptada por cinco hombres que la amenazaron y que le advirtieron que tenía que abandonar su casa y negocio porque tenían ubicados a todos los miembros de su familia.

“La tarde del sábado 17 de Julio fui interceptada por 5 personas del crimen organizado, una de ellas se acercó a mi para darme detalles de lo que debía hacer, me dio 24 horas para abandonar mi negocio y casa, mencionó que sabían todo sobre mi y que era activista, me enseñaron fotografías de la ubicación de algunos de mis familiares, me prohibieron mencionar lo ocurrido, antes de irse pusieron una pistola cerca de mi cuello y me dijeron eran órdenes del jefe y que solo obedecía” fue parte del mensaje que compartió para dar a conocer el hecho.

Ayer fui interceptada en mi negocio por el crimen organizado en Veracruz, A mis amistades les aviso me encuentro a salvo fuera de Veracruz, He dejado mi familia, negocio y ciudad que tanto amo por preservar mi vida, estoy muy decepcionada, triste y frustrada- — Jazz Bustamante (@tv_yazi) July 19, 2021

Dijo sentirse en medio de sentimientos encontrados desde rabia, tristeza y frustración debido a que tuvo que abandonar a su familia y negocio para salvar su vida.

“Es el tercer altercado que sufro desde que decidí defender los derechos humanos, sabía que era cuestión de tiempo para que esto ocurriera ya que cada vez la violencia está más generalizada en mi país, creí estar preparada pero el dolor es inmenso, los rostros de mi mamá y papá no puedo superarlos, el inmenso amor de mis hermanas, hermanos y amigos me ayudaran a salir de esta”, continuo el mensaje.

Confió en que pronto esté de regreso en Veracruz para volver a ver a sus seres amados y compartir el tiempo.

“Pronto estaré comiendo un volován mientras camino por el malecón y llego con un refresco y queso para cenar con mi familia, podrán quitarme donde vivir, y mi negocio pero no mis sueños, jamás podrán quitarme el inmenso amor de los míos, les amo: att. Jazz Bustamante (Bruja cósmica)", escribió en su publicación.