Una más: activista renombra calle como "Insurgentas" en Xalapa

La activista feminista Wendy López renombró simbólicamente, una vez más, la calle Insurgentes con una placa con el nombre de "Insurgentas" afuera de la librería "Rueca de Gandhi", ubicada en el centro de la ciudad.

Se trata, dijo, de una de las actividades proyectadas durante todo este mes de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer y con la intención de "feminizar un poco Xalapa".

¿Cuál es el objetivo de renombrar las calles de Xalapa?

"Es para visibilizarnos, estas son placas simbólicas que se dan para mostrarnos, para vernos y para visibilizar a todas (...) Tal vez a nosotras nos ha costado trabajo el hecho de visibilizarnos, pero de repente va a pasar una niña y verá una placa que esté ya nombrada".

Local "Xalapeñas Ilustres", feminista renombra calles de Xalapa

Según un estudio de feministas, de cada 10 calles que hay en todo el país, solo una calle principal, si acaso, lleva el nombre de una mujer en todo México como es el caso de La Corregidora.

“¿Por qué nosotras no podemos tener esa posibilidad de estar también dentro?, una placa honorifica de xalapeñas y xalapeños ilustres sería maravilloso en Xalapa. Una compañera periodista de España en una entrevista me decía ‘si logras llenar Xalapa va a ser la primera ciudad feminizada que van a tener calles con nombres de mujeres’, pero yo aspiraría a que ninguna mujer fuera violentada”.

¿Qué ocurrió con el renombre de Xalapeñas Ilustres?

Por ello, cuestionó el que el Ayuntamiento de Xalapa no tenga la decisión de poner simbólicamente las placas con el nombre de Xalapeños y Xalapeñas Ilustres cuando hubo una campaña hace mucho tiempo de hombres y mujeres trabajando.

"Que sea simbólico nos habla también de un paso más progresista hacia la unión entre nosotras. También visibilizar todo el trabajo que estamos haciendo todas las mujeres xalapeñas, porque no olvidemos que en pandemia muchos lugares cerraron y las que salvamos la economía fueron las mujeres, todos los días, somos las que cuidamos, las que maternamos, las que hacemos dobles y triples jornadas y por qué no estar presentes y ser nombradas en una calle xalapeña".

¿Cuántas placas se han instalado en Xalapa?

Refirió que ésta sería la cuarta placa colocada en calles de la cuidad, pero señaló que les han pedido acudir a algunas otras lo que se pretende hacer durante todo este mes.

“Ya nos han hablado de otros municipios y también de otros estados, entonces eso habla de que hay muchas mujeres que quieren ser visibilizadas, que quieren ser nombradas y esto nos llena de mucho orgullo”.

Wendy López señaló que les han pedido acudir a otros municipios y también a otros estados | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Acusó que si bien el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil dice reconocer el trabajo y labor de las mujeres quiere nombrar “la última calle de Xalapa” en femenino, por lo que subrayó que no se trata de una limosna, pues los derechos constitucionales no son a contentillo, “por qué no una calle del centro”, cuestionó.

Adelantó que otra de sus acciones es sacar un nuevo Tag: “Una mujer fue violentada aquí” porque hay muchos lugares, comercios e instituciones que no tienen protocolos de cuidados hacia las mujeres.