Activistas denuncian que autoridades quieren acabar con la lucha de Totalco

Xalapa, Ver.-Esta mañana 13 organizaciones civiles e integrantes del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres–Oriental se manifestaron en la plaza Lerdo para exigir que se repare el daño causado por Granjas Carrol de México y se castigue a los responsables de la represión del pasado 20 de junio.

Así, pidieron juicio y castigo ejemplar a los agentes de la Fuerza Civil responsables del asesinato de los hermanos Jorge y Alberto Cortina Vázquez, durante el desalojo violento.

Te puede interesar: Protestan en Plaza Lerdo ante posible desalojo en Ángel R. Cabada; temen que se repita hecho en Totalco

Sin la presencia de familiares ni pobladores de Totalco, activistas en solidaridad, también demandaron investigación exhaustiva y deslinde de responsabilidad de los mandos operativos de la Fuerza Civil, directivos de la Secretaría de Seguridad Pública y del Gobierno del Estado.

Al respecto, Emilio Braujos, pidió la reparación integral del daño a los familiares de las víctimas, conforme a la normatividad internacional sobre derechos humanos; la indemnización justa por el daño material causado a las tierras, agua y medio ambiente en la región de San Antonio del Limón Totalco.

Local "Responsable el gobierno de Cuitláhuac": piden justicia para pobladores de Totalco [Video]

Asimismo, la clausura de definitiva de las Granjas Carroll y la implementación de un programa biológico integral para la recuperación del daño ambiental y social.

Además, se pronunciaron por el cese inmediato a la persecución y acoso policial y jurídico contra los integrantes del Movimiento y los habitantes de San Antonio del Limón Totalco.

Las organizaciones firmantes son Raíces del Camellón en Resistencia, La Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental, Colectiva M288, Conexión Cultural Errante, Bosque Don Roberto, Caracol de Ciudad (Colectivo de Arte de Espacios Públicos), Colectivo Acero, Colectiva Mujeres de Luchan, Célula Ana María Hernández del Partido de las y los Comunistas, Democracia Cultural Xalapa, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, Radio Teocelo y Jorge Salazar.

Las organizaciones acusaron que el desalojo de la protesta de ciudadanos contra Granjas Carroll es muestra de la brutal represión contra los defensores del agua de la Cuenca de los Libres Oriental y los habitantes de Totalco.

Y denunciaron complicidad de los tres órdenes de gobierno con la transnacional Granjas Carroll de México, a quien responsabilizaron de más de 15 años de contaminación del aire, agua y suelo de la región.

Señalaron que la sumisión de las autoridades ante los intereses empresariales es una traición a la tierra y nuestra gente, a los campesinos que día a día dependen del agua “que por más de una década envenena y contamina Granjas Carroll ante la mirada pasiva de las autoridades. En un acto inhumano y desmedido los agentes de la Fuerza Civil rompieron una protesta legítima”, indicaron.

Lograron desmovilizar a Totalco: Activista

Renato Romero activista del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres–Oriental acusó que las autoridades lograron desmovilizar a Totalco y lo quieren aislar del movimiento.

Síguenos en nuestro nuevo canal de WhatsApp y recibe toda la información de Veracruz en tu celular ¡Es gratis!

“Pero el Movimiento es ya con raíces, de décadas y va a seguir porque el agua la tienen acaparada las empresas y los ranchos, los terratenientes, quieren acaparar el agua y los ejidos no tenemos agua para sembrar. Estamos viviendo una crisis de hambre, seis años que no se puede sembrar en Perote, tres años que no podíamos sembrar en la región de Libres, es una confrontación de clases. La disputa es por el agua y pedimos que se vayan las empresas extranjeras, no las queremos”.

Acusó que, a los pobladores, desde el día siguiente de la protesta y represión los quisieron censurar y silenciar, “lo lograron, solo en las asambleas pudimos hacer que se conociera la resistencia todavía. El alcalde de Perote está operando todo ese silenciamiento de la lucha de Totalco, pero el movimiento va a continuar”.

Dijo que es residente veracruzano desde hace 20 años, pero también es poblano por lo que sabe que autoridades locales dejaron entrar a empresas trasnacionales.

"Como en el 68 quieren culpar a los estudiantes de la masacre, en Totalco quieren responsabilizar a los poblanos, pero los responsables de este crimen es el gobierno de Cuitláhuac, ¿Cuándo van a presentar arrestados a los policías de la Fuerza Civil?, a los asesinos de los dos compañeros, mentira que la desapareces, les vas a garantizar impunidad a los asesinos", criticó.

Te puede interesar: Asesinan a tiros a hombre en el municipio de Perote; no hay detenidos

Agregó que la empresa sigue trabajando desde el día que se levantó el plantón porque la familia creyó en el gobierno en qué iban a negociar cuando finalmente fueron engañados pues solo les ofrecieron indemnización.

"El plantón se levantó, pero el Movimiento el Defensa del agua le dijimos a la familia el 25 de junio, yo estaba ahí, que respetábamos su decisión y el movimiento se replegó a Ocotepec, Puebla. Todos los días estuve después del 20 de junio, yo encabecé la asamblea del 24 de junio que se volvió a instalar y fue acuerdo del pueblo de Totalco, y en la decisión del plantón no participó el pueblo de Totalco, se levantaron", dijo.

Local Pobladores de Totalco se niegan a firmar acuerdo por ausencia de Segob en reunión

Expuso que el Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres–Oriental tiene décadas y pertenece a pobladores de Tlaxcala, Veracruz y Puebla que están en contra de la empresa extranjera lo que no es nuevo y por ello, seguirán en la lucha.

“El Movimiento de Aguas Libres Oriental es desde Perote, Veracruz hasta Huamantla, Tlaxcala, 32 municipios de la cuenca, es la misma agua. Y lo de Totalco no es nuevo, quien más ha resistido la invasión de la empresa extranjera Granjas Carroll han sido los veracruzanos, aquí está el convenio en 2006 y 2007 firmada por el presidente de Perote y el gobernador de Veracruz de entonces Fidel Herrera y Mario Marín, de gobiernos delincuentes donde Granjas se compromete a no expandirse más y las trampas de las minutas”.

Agregó el 20 de junio vivieron el cuarto plantón frente a la planta de alimentos de Granjas Carrol entre ejidatarios, poblanos y veracruzanos, en contra de una empresa extranjera.

“Era un plantón pacífico, los compañeros se enfrentaron a los fusiles de pecho abierto, con sus cuerpos, la Fuerza Civil no fue a desalojar el plantón, fue a matar, llevaban órdenes, la Fuerza Civil es un cuerpo de élite, ¿quién dio la orden? ¿Quién fue el político que ordenó ese desalojo a matar? ¿por qué no lo dicen? ¿por qué el gobierno federal guarda silencio desde el 20 hasta acá no ha dicho nada? ¿Por qué Rocío Nahle hace mutis?”, cuestionó.