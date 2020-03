Activistas hidratan y "dan cariño" a cerdos antes de que ingresen a rastro

Orizaba, Ver.- El destino de animales como los porcinos y bovinos es el sacrificio, pues su carne es de alto consumo humano, hecho que para activistas de Orizaba "Animal Save" es violento e inaceptable, así como lo son las condiciones en las que estos llegan a los rastros donde son sacrificados.

Xóchil Correa, coordinadora dicha organización en esta ciudad, realizó con jóvenes activistas una vigilia afuera del Rastro Municipal, durante esta, explicó detienen unos minutos los camiones o camionetas donde transportan a los animales para dedicar ese tiempo a refrescarlos, acariciarlos y de alguna manera un poco de cariño.

Traemos botellas con agua para darles a los animales, les decimos algunas palabras de amor, los acariciamos, tomamos fotos con la finalidad de que las personas por medio de las redes sociales puedan ver qué es lo que está pasando aquí, cuáles son las condiciones en las que llegan los animales; vienen heridos, vienen pintados, vienen muy tristes; algunos ya ni siquiera reciben el agua porque yo creo que ya están cansados de toda la explotación que han vivido a lo largo de su vida y lo único que quieren es descansar, Hay otros que si reciben el agua, que todavía vienen en mejor estado; de cualquier forma es algo terrible, porque al final de cuentas van a ser asesinados

lamentó

Dijo que los conductores de esos vehículos acceden de buena forma pues detienen su marcha antes de entrar al rastro. “No hemos platicado con ninguno pero sí se han portado bastante amables porque siempre nos dan permiso de acercarnos a los animales. En algunas ocasiones les traemos comida, para que vean que no estamos aquí para culparlos o insultarles, nada por el estilo. Estamos aquí por los animales”, enfatizó.

Refirió que entienden que muchas de las personas que trabajan aquí lo hacen porque no tienen de otra, porque son personas ex convictas o que no encuentran trabajo en otro lado y no les queda otra opción. “Nosotros no los culpamos, simplemente estamos aquí por los animales”, insistió.

Foto: Miguel Castillo | El Sol de Orizaba

Las vigilias que realizan son de entre dos y tres horas, durante las cuáles reciben muestras de apoyo a su lucha. “Pasan muchas personas caminando o en sus carros y siempre voltean a ver los carteles, por eso tenemos muchos, para que lean y entiendan por qué estamos aquí, creo que la reacción de la gente es buena”, señaló.

El próximo 21 de marzo se unirán a la campaña internacional que realizará ese movimiento contra de la empresa Carly. “La vamos a realizar con el capítulo de Puebla, vamos a ir a esa ciudad a participar en esta acción que básicamente va hacer consistir en una acción no violenta directa”, concluyó.