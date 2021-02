Activistas piden la renovación de credenciales para los Comités de Vigilancia Ambiental

Boca del Río, Ver.- Activistas y protectores de vida silvestre piden a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) renovar las credenciales a los comités de vigilancia ambiental para seguir rescatando animales y darles la atención sin enfrentar algún problema legal.

En voz de Sergio Armando González Ramírez de Earth Mission desde la llegada del nuevo gobierno, las autoridades de se han negado a reconocer su incapacidad para atender el tema de los animales atropellados en la zona de la Riviera Veracruzana, así como para colaborar con la sociedad.

Explicó que la figura de rescate de vida silvestre no está contemplada dentro de la Ley Ambiental por lo que esta tipificado como tráfico una vez que alguna persona sube un animal a su vehículo para trasladarlo.

Por ello para cubrir esta laguna ambiental, detalló que algunos grupos ambientalistas se han constituido como Comités de Vigilancia Ambiental como funciona Earth Mission sin embargo no se les ha renovado su credencial.

“Desafortunadamente desde que llegó el nuevo encargado no ha querido renovar las credenciales a ningún comité de vigilancia, hemos hecho tres solicitudes y no nos han contestado y aunque queremos trabajar no podemos hacerlo para evitarnos consecuencias legales, pero por supuesto esto afectará principalmente a los animalitos porque si hay un animal atropellado no podemos actuar hasta que llegue la Profepa y habrá que ver si tiene personal, si tiene gasolina y vehículo para trasladarse”, señaló.

Citó que el pasado lunes la Profepa demostró su incapacidad cuando rescatistas de Alvarado dieron aviso de un oso hormiguero atropellado en la comunidad de Salinas en el municipio de Alvarado y la autoridad federal demoró más de una hora con cuarenta minutos para llegar al lugar y proceder con un inspector.

“Estamos viendo que la burocracia y la negatividad de colaboración de la autoridad federal está repercutiendo en una acción de rescate que la ciudadanía ya está instituyendo a pesar de que las leyes no se ponen al corriente y no lo pueden agregar”, dijo.

El grupo de ambientalistas pidió a la Profepa que se entreguen las credenciales para seguir trabajando ya que en los últimos dos años han logrado ayudar a más de 2 mil especies desde felinos, osos hormigueros, tlacuaches, víboras y demás animales que han sido atropellados o encontrados en la zona de la Riviera y devueltos a su hábitat.