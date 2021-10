Activistas piden que Veracruz sea declarado libre de minería tóxica

Xalapa, Ver.-Para recordarle a los gobiernos federal, estatal y municipales la necesidad de que Veracruz sea declarado libre de minería tóxica, ambientalistas, colectivos, ciudadanos, pobladores de cerca de 32 comunidades y autoridades, se reunieron en Tinajitas del municipio de Actopan para oponerse a esos proyectos que signifiquen daños al medio ambiente.

El integrante de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LaVida), Guillermo Rodríguez Curiel, remarca que debe quedar claro que la auténtica riqueza del Estado no está en el subsuelo, en la minería tóxica, sino en la gran sabiduría, enseñanza y capacidad que tiene la gente para hacer producir la tierra.

En la zona de Actopan, refiere, hay más de 800 barrenos y la minera Candelaria Mining Corp tiene sus bodegas en Tinajitas; recientemente emitió un boletín diciendo que habían colocado acciones en Vancouver, Canadá, que es la sede de las grandes mineras y que habían encontrado mucho entusiasmo en los inversores lo que les daba garantía para iniciar trabajos de explotación en Veracruz.

Ya existe el comunicado de prensa de esta minera que es la propietaria de las concesiones que nos están diciendo que no se van a ir, que van a estar ahí y que van a insistir para destruir las montañas y sacar el oro que está en las entrañas de la tierra





Recuerda que, en 2019, realizaron un evento similar en la cabecera municipal de Actopan en donde hubo participación de la representación de la federación y el estado, así como los alcaldes de Actopan, Alto Lucero y municipios cercanos, lo mismo que legisladores y más de 3 mil ciudadanos.

Explica que en esa movilización se expusieron las razones por las cuales en el estado la minería metálica tóxica es inviable.

“Y es inviable fundamentalmente por la gran biodiversidad que existe y porque ahí hay dos cuencas que se nutren del agua que fluye de las montañas que es la de Actopan y la de La Antigua, además está muy cerquita Laguna Verde y es una zona de mucho riesgo porque están los ductos de Pemex que llevan el petróleo al norte, a Monterrey y a los estados del norte y también es una zona de mucho tráfico en la carretera 180”.

La respuesta de las autoridades, refiere, fue que a donde los pueblos no quisieran la minería tóxica esta no iba a instalarse, pero eso se quedó solo en palabras.

“Igual se pronunció el gobierno del estado, el gobernador dijo también con su representante que no se permitiría en Veracruz la minería metálica tóxica y el alcalde de Actopan, nos firmó un acta donde se comprometió el cabildo a no autorizar el cambio de uso de suelo y no autorizar la licencia de construcción, entonces han pasado ya tres años de esto y solamente se quedó en palabras, la reunión tiene por objeto recordarle al gobierno nacional, al presidente Andrés Manuel, al gobernador, y a la alcaldesa que entrará en enero que tienen un compromiso con nosotros que es proteger la gran biodiversidad de esa zona para esta y las próximas generaciones de vida”.

Recientemente el coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, José Sarukhán Kermez, señala, mostró al mundo que a Veracruz solo le queda el 4 por ciento de su corteza vegetal y dijo que era triste lo que ocurría en el estado por tanta deforestación, destrucción del medio ambiente, pasivos ambientales por lo que era hora de que las políticas públicas pusieran sus ojos para proteger lo poco que les queda a los veracruzanos.

Rodríguez Curiel expone que el 2 de diciembre de 2018 en un evento en plaza Lerdo, el primer acto público de Andrés Manuel López Obrador con un gobernador, se colocó una gran manta en la Catedral Metropolitana contra la minería tóxica y el presidente dijo públicamente “yo voy a defender la naturaleza en Veracruz y el gobernador dijo no habrá minería tóxica en Veracruz, pero todo eso han sido palabras, mientras no haya un documento escrito, un decreto, un pronunciamiento que tenga valor jurídico y cancele las concesiones no estamos convencidos de que su palabra baste”.