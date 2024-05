Activistas realizan marcha pacífica contra el maltrato animal en el puerto de Veracruz

Veracruz, Ver.- Protectoras de animales de la ciudad de Veracruz realizaron una marcha pacífica ante el incremento de los casos de maltrato animal y la falta de atención de las autoridades municipales a las denuncias de maltrato animal.

Personas se unieron a la marcha pacífica contra el maltrato animal y defensa de sus derechos. El punto de encuentro fue a las afueras de Chedraui, Plaza Crystal, para caminar rumbo al centro de salud animal, ubicado en el parque Reino Mágico de esta ciudad.

¿Por qué defensores de animales se quejan de las autoridades municipales en el puerto de Veracruz?

Alma Briano, rescatista independiente, se quejó de la actual dirección del Medio Ambiente y Protección Animal del Ayuntamiento de Veracruz, encabezada por Ricardo Colorado Alfonso, al asegurar que no prestan el auxilio solicitado por las rescatistas.

En específico se refirió al caso de un perrito que está en pésimas condiciones y encadenado, en la colonia Los Ríos, por Puente Moreno, perteneciente al municipio de Veracruz y no han hecho nada.

Pero tambien han externado otros denuncias por perritos expuestos a los rayos del sol, hambrientos y otros más que lamentablemente los arrojan a un río.

Como también de casos de gatos que han sufrido abuso sexual y violentados, además de perros atacados con machetes, así como perros con moquillo.

De la misma manera se quejó de la falta de campañas de esterilización gratuitas o bajo costos y de vacunación para perros y gatos que permitan apoyar la economía de la población y de las propias protectoras de animales para continuar con los rescates.

Pues refieren que con el apoyo de otras activistas sociales se dan a la tarea de ayudar a gatitos y perritos que sufren maltrato en sus hogares o en la calle, sin embargo todas se ven rebasada en espacio y economía porque dichas labores las hacen con recursos propios.

"Somos alrededor de cien animalistas independiente que hacemos el trabajo que ellos no hacen, hay abusos de gatos que han sido violados, tenemos perros macheteados, en lo personal me han tocado perros con violación, casos en los que yo me he tenido que meter para rescatar al animal, pedimos la ayuda a los medios porque ya no podemos, el maltrato animal ha crecido", dijo la activista Marina Esquivel.

Al tiempo que denunció las malas condiciones en que se encuentran los perritos rescatados en el Centro de Salud Animal, pues viven hacinados y en condiciones insalubres.

Aunado a que el edificio tampoco tiene medicamentos para atender a los animales y que existe un cúmulo de expedientes de la ciudadanía que los lleva a este sitio y que no dan seguimiento.