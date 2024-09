Actualizar el transporte urbano en Xalapa es urgente y necesario: catedrático de la UV da propuestas

Xalapa tienen infinidad de opciones para crear un sistema de transporte que sea aliado de los usuarios y no un problema; la ineficiencia actual de deriva del desorden, pero con el apoyo gubernamental se podría implementar un servicio moderno privado, público o mixto, que podría realizarse en etapas, propone el catedrático de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana, Arturo Velázquez Ruiz, con un doctorado en Urbanismo.

¿Cómo se puede mejorar el transporte público en Xalapa?

Hay infinidad de opciones para hacer eficiente el servicio de transporte en la capital. Se pueden modificar, ampliar y crear nuevas rutas, se pueden establecer rutas rápidas y por la tipografía de la ciudad también se podría pensar en un cablebus, que no resulta tan caro.

Indica que es necesario hacer propuestas positivas y posibles para mejorar el transporte de la ciudad. “Inclusive hasta podría hacerse en etapas. Mi idea es que trabaje como un sistema, que no haya rutas separadas, sino que todo trabaje en conjunto”.

Agrega que en una primera etapa se hablaría con los concesionarios. Hay que darles algún tipo de apoyo económico por parte del gobierno para que mejoren las unidades. Una segunda etapa sería eficientar las rutas, desaparecer las que no llevan a ningún lado y aumentar las que hacen falta y calendarizarlas.

Es decir que en la hora en pico haya más unidades y menos en las horas con demanda baja.

Hay infinidad de opciones para hacer eficiente el servicio de transporte en la capital | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Otras empresas de transporte público

Para crear un sistema de transporte se debe crear una empresa, pública o privada, como se quiera entender, en donde los concesionarios sean accionistas y entonces ya no ganan por lo que suben, sino ganan un salario. “Así funciona, por ejemplo, el Metrobús, en la Ciudad de México”.

Apunta que es necesario mejorar algunas líneas con un sistema de autobuses rápidos, en una segunda etapa. A lo mejor hasta una tercera etapa se podría implementar un teleférico.

“Ya este gobierno pensó en el tren mismo, es otra opción, que utilizará las vías ya existentes, el asunto es dar opciones para que las personas se puedan desplazar más eficientemente. El tren es asunto que es más caro si se compara con la opción del cablebus”.

Para crear un sistema de transporte se debe crear una empresa, pública o privada, como se quiera entender, en donde los concesionarios sean accionistas | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Buscar un aliado para mejorar el transporte

El arquitecto Arturo Velázquez Ruiz resalta que hay que volver al transporte un aliado y no es un problema, “está ahora así porque se dejó crecer el desorden”.

Remarca que en su opinión el gobierno es quien tiene que tomar la batuta y empezar a generar alternativas, porque hay muchas para que el transporte funcione como un sistema.

Hay que hacer una intervención en el transporte público. Yo más que verlo como algo que está mal hay que analizar la forma de mejorarlo, porque el transporte público es imprescindible para el movimiento de las personas en nuestra ciudad, “alrededor del 75 por ciento de las personas en Xalapa se mueven solamente caminando o en transporte público”.

Xalapa cuenta con un servicio de transporte público urbano de pésima calidad, aseguran usuarios | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

El asunto es que durante mucho tiempo no se le ha dado la importancia que tiene, sobre todo en el mantenimiento. “Eso tiene muchas causas, una son las tarifas. Otra es que las concesiones están por chofer, es decir, un concesionario tiene su unidad y hace con esa ruta lo que quiere. Si quiere da muchas vueltas, si no quiere no, se pelean entre concesionarios por el pasaje, entre otros factores”.

El asunto es que como no está integrado como un sistema, cada quien hace lo que quiere. “Y la otra cuestión es que para las personas que se mueven mucho en camión, puede resultar caro, porque pagan un camión para ir a un lugar y después se tienen que subir a otro y vuelven a pagar. No hay una integración tarifaria”.

Todas esas situaciones han generado que los concesionarios no le den mantenimiento a las unidades, inclusive, que compren unidades usadas de otros lados para poder brindar el servicio.

“Es así que tenemos un servicio que es ineficiente, pero es en el que todos los concesionarios estén integrados, pero que haya un control. Insisto hay muchos mecanismos que pueden implementarse en esta ciudad”.

Por último, comenta que no se tiene que hacer todo de jalón, hay que ir paso a pasito | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Se necesitaría, recalcó una empresa privada o pública que se encargue de organizar horarios, dar mantenimiento a las unidades y pagarles sueldo a los choferes, para que no se vayan peleando el pasaje. Es una opción que se ha aplicado en otras ciudades.

Por último, comenta que no se tiene que hacer todo de jalón, hay que ir paso a pasito, porque en otras ciudades se ha ido logrando modernizar su transporte urbano y Xalapa lo necesita, concluyó.