Exgobernador acusa a MAYL de involucrarlo en la elección 2021

Veracruz, Ver.- El exgobernador de Veracruz, Javier "N", preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, lanzó una serie de publicaciones en la red social Twitter para afirmar que no tiene ninguna participación o interés en el proceso electoral de este año.

En una de sus publicaciones, el expriista dijo que cualquier material difundido que haga alusión a un mensaje entre él y cualquier actor político en torno a las elecciones de este 2021, es totalmente falso.

Incluso fue más allá al aludir que, de difundirse algún material puede atribuirse al exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares, a quien se refiere con la etiqueta de #Yuenemigo.

Aunque NADIE me puede prohibir que pueda hacerle a cualquier persona cualquier comentario alusivo a la #Elección2021 he decidido NO tener opinión del mismo ya que no tengo ningún interés en este proceso. — Javier Duarte (@Javier_Duarte) January 23, 2021

Local Fallece el político veracruzano Edmundo Martínez Zaleta

“Espero que esta aclaración sea lo suficientemente elocuente para responder de una vez por todas las veces que el #Yunemigo trate de involucrarme en este proceso electoral, ya conozco su modus operandi”, publicó en la red social.

Las publicaciones del exgobernador surgen luego de que se difundió un correo electrónico que fue retomado en algunos medios, en donde se le acusa de enviar mensajes sobre la estrategia política para las elecciones en los municipios de Cosamaloapan, Tierra Blanca y Medellín.

→ Recibe las noticias más importantes, alertas, reportajes e historias en tu celular, ¡Con un solo clic!

Duarte de Ochoa se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, luego de que fuera declarado culpable por los delitos de operación de recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.