Acusa magistrada Sofía Martínez a Secretario de Gobierno de amenazarla para que dejara el cargo

La magistrada Sofía Martínez Huerta, quien fue destituida del cargo como presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, aseguró que el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, la amenazó para dejar el cargo, por lo que cual lo responsabilizó de lo que le pueda ocurrir a ella o su familia.

En entrevistas con Joaquín López Dóriga, señaló de forma directa al presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, y al Secretario General del Congreso local, Domingo Bahena Corbalá, de pedir su destitución ilegal como presidenta del Poder Judicial.

Local Destituyen a la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia

“Hago pública responsablemente al Secretario de Gobierno, al coordinador de la Jucopo, Javier Gómez Cazarín, al Secretario del Congreso, Domingo (Bahena Corbalá), puntualmente sobre los que digo porque quien tenga que pagar, tendrá que pagar, pero si algo le pasa a mi familia, la verdad voy contra ellos, los denuncio públicamente”, dijo.

Además, acusó que tras ser destituida solicitó el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública para su protección, mismo que no recibió.

“Inclusive ningún apoyo he recibido de Seguridad Pública, lo pedí en la mañana para que me ayudaran a resguardar, tampoco atendieron mi llamado, pero sí voy a hacer todas las acciones jurídicas y no me voy a dejar”, expuso.

La magistrada aseguró que el Pleno no tiene las atribuciones para removerla, ya que el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial sólo les permite nominarla, pero no revocar su mandato.

Se dijo sorprendida de que expertos en derecho se prestarán a una situación al margen de la ley, en un día inhábil que se diera la invasión de su oficina ante un Notario Público.

#AHORA Converso con la Magistrada Sofía Martínez Huerta, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz.



Por #TeleFórmula y #RadioFórmula pic.twitter.com/dLYntr66N0 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) October 23, 2020

Ante ello, hizo un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a voltear a ver a Veracruz, pues personas que dicen impulsan su proyecto de nación están violentando la ley para apoderarse de las instituciones.

La magistrada evitó involucrar al Gobernador en la disputa que encabezan funcionarios a los cuales denominó “misóginos”, además de aseverar que procederá legamente para que se respete el nombramiento que le dio el Pleno el 2 de diciembre del 2019.

“Soy una mujer con principios, que trabaja, honorable, mi honorabilidad la voy a limpiar y voy a salir al frente de todo, no es posible que un grupo de personas misóginas que no quieren a las mujeres no nos dejen trabajar, esos tiempos son arcaicos, ahora hay que dar lugar a todo tipo de personas que tengamos un trabajo honorable y que nos dejen trabajar”, agregó.