Acusan a exalcaldesa de Juchique de facturar vinos con cargo al erario

Xalapa, Ver.- El presidente municipal de Juchique de Ferrer, Cruz Ulises Cuevas Hernández, acusa que, en la administración encabezada por su antecesora, Lizbeth Portilla Gumecindo, realizó compras de ropa de lujo y bebidas alcohólicas por grandes montos.

El edil exhibió facturas a nombre del ayuntamiento de Juchique de Ferrer, con sumas superiores a los 15 mil pesos en las que adquirió botellas de vino, whisky y otros licores, así como ropa para uso personal.

En conferencia de prensa señala que tras haber encontrado las instalaciones municipales vacías, el parque vehicular en pésimas condiciones, entre otras anomalías, se han dado a la tarea de llevar a cabo una revisión de cuál es la situación en la que recibieron el municipio, por lo que han podido detectar este tipo de gastos.

Local

"Hay facturas de vinos muy buenos, Sangre de Toro, Casillero, Moet, por 27 mil pesos, también hay otras de Etiqueta Azul, suéteres Tommy, Zapatillas Guess, hay muchas y nosotros nos ponemos a pensar que la administración que salió no pudo comprar una ambulancia, no atendieron las necesidades del pueblo, no pagaron aguinaldos, pero si tuvieron para comprar botellas de las más finas y más caras".

Expone que a cinco días de haber asumido la Presidencia Municipal de Juchique de Ferrer, el Palacio está cerrado al no contar ni con mobiliario e insumos, ni con unidades vehiculares en buen estado y muchas de las cuales, fueron vendidas por la exalcaldesa.

Agrega que el gobierno municipal saliente vendió un volteo y una retroexcavadora propiedad del Ayuntamiento, lo que es lamentable pues esa maquinaria era utilizada en beneficio de la ciudadanía y ahora deberán rentar este equipo generando un gasto no programado.

Refiere que pese a todas las irregularidades continuará trabajando para sacar adelante a su municipio y advierte que hará una revisión puntual de las condiciones del municipio y presentará las denuncias que sean necesarias.

“En esos cuatro años no pudieron comprar una ambulancia, no pudieron atender al pueblo en sus necesidades, no pudieron pagar los aguinaldos a los trabajadores, pero sí tuvieron para poder comprar botellas de las más finas y más caras que ni yo me he tomado, creo que ni el Gobernador, ni el presidente tampoco”.