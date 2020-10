Acusan desatención en clínica del ISSSTE en Xalapa

Xalapa, Ver.- Derechohabientes denunciaron la falta de atención en la clínica del ISSSTE ubicada en la avenida Orizaba pese a que hay personas de la tercera edad que llegan desde las 4 de la mañana a hacer fila en espera de recibir consulta.

Acusaron que desde el inicio de la pandemia por el Covid-19, muchos trabajadores llegan tarde a trabajar y dejan a los pacientes esperando.

“Deben organizarse bien porque la verdad así no, la pandemia es una cosa, está bien y se respeta, pero si estamos enfermos de alguna cosa tienen que seguirnos atendiendo, estamos pagando impuestos”, acusó uno de los derechohabientes.

“Somos diabéticos, yo tengo ya los pies entumidos, desde las 4 de la mañana aquí y dicen que no hay doctores, hace 15 días no me pasaron tampoco y no es justo porque toda la gente que está atrás no le van a dar consulta tampoco”, agregó otra de las quejosas.

Consideraron que las personas mayores de 60 años deberían tener un trato especial por lo que las citas deberían ser programas como anteriormente sucedía.

“ISSSTE San Bruno no ha querido recibir a mi papá que tiene líquido y coágulos en la cabeza por un mal drenaje que le hicieron en marzo pero como mi papá médicamente sus niveles de presión, glucosa, todo está bien, dicen que no hay urgencia”, dijo otra de las afectadas.

Sin embargo, refirió que el médico particular les ha señalado que sí puede haber un derrame cerebral debido a un tropezón, o una emoción por lo que incluso podría perder algunas de sus funciones por ser de avanzada edad.