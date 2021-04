Familiares de detenidos en Orizaba señalan que hay más casos similares

Orizaba, Ver.- A raíz de que se hizo viral en redes sociales, primero la sustracción de 8 personas de un estudio de tatuaje en el centro de la ciudad, y posterior aparición como detenidos, familiares de otros detenidos en eventos similares pidieron apoyo a las familias que luchan por su libertad.

Abigail Martínez, hermana de Moisés y Raúl, detenidos junto con otras seis personas, mencionó que ya conocieron por lo menos 4 casos que se dieron en circunstancias parecidas.

Surgen más casos de detenidos en operativos similares de SSP | Foto: Miguel Castillo | El Sol de Orizaba

Refirió que familiares de los mismos no los han dado a conocer públicamente por desconocimiento o por miedo; además de que por falta de dinero no llegan a la Fiscalía para hacer la denuncia y no saben lo que verdaderamente ocurrió con su familiar o se enteran después que están detenidos.

Local Sobre detención de jóvenes en Orizaba, Gobernador dice que no puede intervenir

"Han salido muchas más personas las que llegaron a contactarnos, a decirnos que ellos también han sido víctima de operativos similares a este y, que sus familiares permanecen desde enero, febrero desde marzo, detenidos”, señaló.

Refirió que buscarán el apoyo de la Comisión Nacional y Estatal de los Derechos Humanos e interpondrán una queja colectiva, por cómo se dio su detención, pues violó sus derechos humanos.

Añadió que posiblemente, si así lo deciden, las personas que también fueron agraviadas en casos de arbitrariedad en que incurrieron elementos de Seguridad Pública, se sumarán a la queja que interpondrán familiares de Raúl, Adriana, Itzel, Gonzalo Rogelio, Gabriel y Erwin.

Surgen más casos de detenidos en operativos similares de SSP | Foto: Miguel Castillo | El Sol de Orizaba

Finalmente pidió a las familias y a la población no olvidar estos casos, pues ya comenzaron las campañas políticas y buscará el partido en el poder, distraer la atención hacia otro lado, pero ellos no permitirán que los casos de sus familiares queden sin ser atendidos y resueltos favorablemente, porque la que se hizo en su contra fue una acusación injusta.