Acusan lecheros veracruzanos que Liconsa les debe 9.5 millones de pesos

Lecheros del estado acusaron que Liconsa tiene un adeudo de 9.5 millones de pesos con ellos por el retraso de más de tres semanas en el pago de la entrega de la leche.

En conferencia de prensa denunciaron que dicha cantidad sumatoria corresponde a un aproximado de 1 millón 300 mil litros de leche que 500 productores han entregado a Liconsa, sin recibir el pago correspondiente desde hace más de tres semanas.

Local Créditos de 10 mil pesos a microempresarios es mejor que nada: Sedecop

Noé Hernández Soto, presidente del Sistema Producto Especie Bovinos Leche, dio a conocer que a la fecha no se les ha dado una explicación y tampoco se les dice el o los motivos por los que existe tal atraso en el pago, por lo que se pide a las autoridades estatales y federales que actúen a la brevedad.

Indicó que de manera diaria Liconsa recibe alrededor de 60 mil litros de leche en los diez centros de acopio que se tienen en el estado: La Joya, Palma Sola, Pánuco, Tampico Alto, Tempoal, Piedras Negras, Isla, Naolinco, Ozuluama, además de la planta ubicada en Xalapa.

Refirió que la situación es compleja, dado que la paraestatal es la que regula el precio del litro de leche, que a la fecha se encuentra entre 7.90 y 8.20 pesos, por lo que de dejar de recibir el producto o no obtener un pago por el mismo se deberán buscar los espacios para colocarlo, pero será a un menor precio.

“Si Liconsa se paraliza, si deja de comprar leche nos afectará directamente porque es el regulador del precio de la leche, al no pagarla muchos ganaderos tenemos que buscar la forma de hacernos de recursos, lo que pedimos es que haya una explicación clara porque, así como nos exige calidad, necesitamos que nos paguen”, dijo.

Recordó que además de los productores directos, la falta de pago afecta a los proveedores de alimentos, insumos, medicinas y todos aquellos sectores que logran un sustento con la venta de leche.

Foto: ilustrativa

Previó que de no obtener una respuesta en esta semana algunos de los productores tendrían que vender sus reses para lograr costear los gastos que son urgentes.

Asimismo, advirtió que de no lograr un pago a la brevedad podría haber movilizaciones como se han hecho en Chihuahua y Jalisco, donde se han tomado medidas más graves ante la falta de pago de la paraestatal.

“Las vacas necesitan comida, a los trabajadores hay que pagarles, necesitamos gasolina, necesitamos luz y a tres semanas sin pago ya no es costeable. Si en esta semana no hay un pago, vamos a tener que recurrir a la venta de animales para poder sacar adelante los gastos, no somos nosotros nada más, sino familias que venden alimentos, insumos, medicinas, forrajes, como lecheros somos el primer eslabón de esta cadena de comercio”, expuso.