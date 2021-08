Acusan que Cobaev se niega a pagar laudos laborales

Dos trabajadoras del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (Cobaev) ganaron sus laudos laborales desde hace seis años y a la fecha las autoridades no los han hecho válidos, bajo el argumento de que no se cuenta con los recursos para pagarlos.

En conferencia de prensa, María Alejandra Acevedo Castro, apoderada legal de las inconformes, aseguró que, además, se interpusieron denuncias por acoso laboral, discriminación y actos de homofobia por parte de los directores de área.

Local

Indicó que ante el Departamento Jurídico del Cobaev se presentó el oficio 150/2021, con el cual se espeta que la institución cumpla con el pago de los laudos laborales de las afectadas Rocío Rivera Morales y Maricela Flores Hernández, así como de otra persona que, desafortunadamente, falleció.

Explicó que a pesar de haber ganado el laudo laboral en la Junta 6 de la Junta de Conciliación y Arbitraje, mismo que causó estado desde octubre del año pasado.

Sin embargo, la directora de Asuntos Jurídicos del Colegio, Janeth Chávez Rosales, les señaló que tendrían que negociar únicamente 10 meses del laudo.

Puntualizó que no están dispuestas a recibir menos del monto que les corresponde, ya que un laudo ha sumado la cantidad de 384 mil pesos y el otro, 432 mil pesos.

“Se trata del juicio 351/2015 en la Junta 6, se encuentra en ejecución, nos hemos sujetado a todos los parámetros jurídicos, no podemos hacer justicia por nuestra propia mano, correspondiente a los derechos de las trabajadoras, pero nos dicen que no tienen dinero porque Finanzas no les dio en el presupuesto para cubrir laudos”, expuso.

Ante ello, pidieron a las autoridades educativas intervenir para resolver la problemática antes de que las cantidades a pagar sean mayores y la negativa para cubrirlas crezca.