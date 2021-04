Acusan que Fiscalía les entregó cuerpos de desconocidos

Xalapa, Ver.- Familiares de Baruch Grajeda García y Francisco Javier Vargas García, desaparecidos en julio de 2016, denunciaron públicamente que la Fiscalía General del Estado (FGE) pretende entregarles restos humanos que no corresponden a sus hijos, excepto por el cráneo de ambos.

En conferencia de prensa Marcos Josafat Grajeda, padre de Baruch, señaló que la Fiscalía se niega a reconocer que la anterior administración les entregó restos que no corresponden a los de sus familiares.

Explicó que tras realizar estudios particulares constataron que únicamente los cráneos que recibieron sí pertenecían a su hijo y a su sobrino Francisco, pero el resto de los esqueletos no, acto que consideraron “inhumano y monstruoso”.

Local Inauguran exposición fotográfica de rostros de personas desaparecidas en Xalapa

Refirió que la Fiscalía sólo los ha hecho dar vueltas y los análisis que se hicieron de ADN en el área de División Científica de la Policía Federal en 2017 resultaron positivos; sin embargo, al realizar un examen externo con personal ajeno a la Fiscalía y en laboratorios particulares, los resultados fueron negativos a los restos que les querían entregar.

Aseguró que incluso la Fiscalía, que en ese entonces estaba bajo la administración de Jorge "N", pretendía entregarles los cuerpos en bolsas.

“Los cuerpos son de otras personas. Es indignante y revictimizante que nos quieran entregar los restos de nuestros hijos sin ser ellos, hacemos pública nuestra situación porque en la Fiscalía no nos resuelven", expresó.

Recordó que en ese entonces rechazaron el análisis de ADN sobre la identidad de Baruch y Francisco al existir varias irregularidades desde la localización y exhumación en Arbolillo, municipio de Alvarado.

“Los resultados de la Fiscalía nos los entregaron el 4 de agosto de 2018 y los resultados que nos entrega el particular, fueron el día 29 de marzo de 2021. El Equipo Mexicano de Antropología Forense le entrega a la Fiscalía los resultados para que compare que no son, este día nos citaron en la Comisión de Búsqueda para darnos la parte oficial y no nos dieron respuesta satisfactoria", expuso.

Ante los hechos, adelantó, que se interpondrán las quejas correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la Fiscalía General del Estado y de quien resulte responsable.

“Con ayuda del gobernador Cuitláhuac García Jiménez sí se agilizó lo que es el examen externo. Nosotros no sabemos quién tuvo que ver, nosotros vamos en contra de la Fiscalía General del Estado porque hay una institución que se llama Fiscalía General del Estado y otra que se llama Policía Científica, quien haya sido su titular en ese entonces, yo no sé, aquí sólo hay instituciones. Acudiremos también a instancias internacionales de la ONU para que haga un tercer peritaje”, comentó.

Finalmente, hizo un llamado a los integrantes de los Colectivos de Búsqueda a los que se les entregaron restos óseos encontrados en Arbolillo, a fin de que verifiquen si corresponden o no a sus familiares.