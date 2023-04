Adán Augusto: “no hay resentimiento con gobernador de Veracruz”

Veracruz, Ver.- El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseveró que mantiene una buena relación con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.

Esto luego de que el mandatario estatal acompañó por el sur de la entidad a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, cuando él se encontraba en una gira similar en otros municipios.

¿Qué dijo Adán Augusto sobre el gobernador Cuitláhuac García?

Aseguró que no hay ningún resentimiento hacia el gobernador de Veracruz, por cuestiones políticas. Adán Augusto recordó que también lo ha acompañado el mandatario estatal en sus giras de trabajo por territorio veracruzano. “Como no, siempre hemos convivido, no hay resentimientos, hace tres meses también me acompañó a mí”, dejó claro.

Incluso dijo que es válido que cada quien tenga sus preferencias electorales para 2024. El funcionario mencionó que continuará las giras por el país y por el estado de Veracruz. “Se vale. Ahorita no tengo fecha pero seguiré con las giras. Hoy estoy en Veracruz y al rato en Yucatán, luego en Sinaloa".

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López fue entrevistado en la conferencia de prensa mañanera del presidente, Andrés Manuel López Obrador, realizada desde el Museo Naval de Veracruz.

En ese marco también respondió sobre su relación con el diputado federal de Morena, Sergio Gutiérrez Luna y los eventos que han realizado en conjunto, donde puntualizó que es su amigo y trabajan de manera institucional.

"Es nuestro amigo y trabajamos muy bien con él de manera institucional", comentó. De la misma manera fue cuestionado sobre los feminicidios en Veracruz y dijo que el gobernador es el más viable para responder, aunque hizo énfasis que a nivel nacional hay una estrategia de seguridad y con ello una reducción en el número de asesinatos de mujeres por temas de género.

"Hay que preguntarle al gobernador yo entiendo que están haciendo sobre eso... A nivel nacional hay toda una estrategia y ha habido una reducción en el número de feminicidio", dijo Cuestionado también sobre los permisos para la construcción de un templo satánico en Catemaco, Veracruz, el encargado de las políticas públicas del país, desconoce si la solicitud ya fue presentada ante el área competente y si reúnen los requisitos que se necesitan para obtener los permisos.

Dejo claro que hay una subsecretaría dedicada a esos temas. “No tengo mayor información. Desconozco la solicitud que se haya hecho. Es probable que ya la hayan la presentado y que esto lleve un trámite que requiere este tipo de asuntos”, concluyó.