"Adefesio jurídico" iniciativa para despenalizar el aborto: Suazo Reyes

Xalapa, Ver.-El vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes, afirmó que la iniciativa para despenalizar el aborto en el estado de Veracruz es un "adefesio jurídico" por lo que es inaceptable e inconcebible que un servidor público que juró respetar la Constitución de Veracruz y hacerla valer, pase por encima de la Carta Magna de los Veracruzanos.

En su comunicado dominical, recordó que el pasado 15 de julio de 2021, la diputada de MORENA, Mónica Robles Barajas presentó nuevamente una "iniciativa de Muerte" con la que se busca reformar los artículos 149, 150, 151, 153 y 154 y derogar el artículo 152 del Código Penal de Veracruz.

Señaló que la intención es despenalizar el aborto para que sirva de antesala para el infanticidio como sucedió recientemente en Oluta.

“Para que la mamá no lo mate en un bote de basura hay que asesinarlo antes en el vientre materno”, así de grave está la degradación, señaló.

"Observamos con preocupación la obsesión por querer imponer la cultura de la muerte en Veracruz. ¿por qué ensañarse de esta manera con los seres humanos más indefensos? La agenda anti vida y anti familia de esta diputada no es del interés ni preocupación de la mayoría de los veracruzanos. En Veracruz deseamos vivir en paz y estamos en contra de la violencia en todas sus formas", señaló.

Esta iniciativa de la diputada Robles, insistió, es contraria a lo que actualmente dice el artículo 4º de la Constitución de Veracruz: "El Estado deberá garantizar el derecho a la vida del ser humano, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, como valor primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos”.

Expuso que no se necesita ser un experto en leyes para darse cuenta que con esto se está proponiendo un fraude constitucional, "no es posible querer modificar una ley menor en el Estado de Veracruz si antes no se modifica la Constitución. Un adefesio jurídico de esta naturaleza ya se intentó en Oaxaca. ¡Es inaceptable e inconcebible que un servidor público que juró respetar la Constitución de Veracruz y hacerla valer, ahora con esta iniciativa pase por encima de la Carta Magna de los Veracruzanos!".

Al presentar esta "iniciativa asesina", remarcó, se percibe que sólo se está promoviendo más violencia en Veracruz pues con esta reforma, no sólo se permitiría sino incluso se alentaría "asesinar a los niños" que se gestan en el vientre materno.

"Observamos además cómo con iniciativas como ésta, se traiciona la voluntad de la gente. La diputada Mónica Robles no debería olvidar que es una representante popular y que quienes la llevaron al Congreso de Veracruz nunca se imaginaron que sería la promotora principal del exterminio de los infantes. La gran mayoría de los veracruzanos amamos y consideramos la vida humana como un valor supremo", abundó.

Lamentó que los diputados se distraigan con este tipo de iniciativas que sólo provocan más muertes y aumentan el ambiente de violencia que permea la entidad por lo que dijo que no se puede ser rehen de intereses extraños a los valores de los veracruzanos.

"La Arquidiócesis de Xalapa, fiel a sus principios y enseñanzas doctrinales, expresa su total rechazo a esta iniciativa criminal que atenta contra la vida humana. Creemos que la vida es un derecho humano fundamental y que debe respetarse desde el momento de la concepción como lo establece nuestra Constitución en su artículo 4º", agregó.

Sostuvo que con esta iniciativa de la diputada Robles se busca implementar una especie de exterminio en contra de los no nacidos, donde se incluye también a las mismas mujeres.

"Si de verdad se desea proteger los derechos humanos habría que empezar por proteger el primero de los derechos, el derecho a la vida. No es exterminando a los seres humanos o generando más violencia como saldremos adelante en la sociedad", sostuvo.