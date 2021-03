Adelantan pago a beneficiarios de Programas de Bienestar

Xalapa, Ver.- Antes del inicio de la veda electoral -del 2 al 6 de junio próximo- todos los Programas Sociales estarán pagados a la población beneficiaria de manera adelantada, en cumplimiento de la ley y como parte de las acciones que puso en marcha el Gobierno de la República para la recuperación económica, señaló el delegado de Programas para el Desarrollo, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

En particular, a partir de mañana jueves comenzarán a contactar a beneficiarios del Programa Bienpesca que aún no cuentan con la tarjeta del Banco de Bienestar para el pago de los siete mil 200 pesos de apoyo, que ahora se da por adelantado, porque hay que respaldar a ese sector productivo, y no nada más recursos económicos, sino también desazolvando los sistemas lagunares para impulsar la actividad productiva, detalló.

Estos apoyos de Bienestar son a la par de las jornadas de vacunación para los adultos mayores de 60 años en el Estado y todo el país, agregó Huerta al informar que en el municipio de Apazapan iniciaron las jornadas de vacunación, mientras en Jalcomulco están a punto de concluirlas.

Local Van más de 60 mil adultos mayores vacunados en 41 municipios del Estado

“El recorrido de vacunación comenzó en la región desde Puente Nacional, y continuamos en los municipios de la periferia al centro”, dijo.

Insistió que los Programas Sociales también son vitales, y por lo cual se pagan Becas Benito Juárez, Tandas del Bienestar, Programas Emergentes de Mejoramiento de Vivienda y Crédito a la Palabra, por adelantado.

Recibe las noticias más importantes, alertas, reportajes e historias en tu celular → ¡Gratis con un solo clic!

"Hay dos millones de beneficiarios y se dispersan más de 15 mil millones de pesos, con lo que se benefician quienes lo reciben y activan la economía desde abajo, lo que es muy importante para el bienestar de todas y todos", finalizó.