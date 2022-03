Extrabajadores de Tlacojalpan, piden intervención del Secretario de Gobierno; les adeudan 6 mdp

Extrabajadores del ayuntamiento de Tlacojalpan llegaron hasta Xalapa para exhibir desde la plaza Sebastián Lerdo, que desde hace 11 años la administración municipal les adeuda un laudo de más de 6 millones de pesos.

Parados frente a Palacio de Gobierno, solicitaron de manera pública la intervención del Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, quien, aseguraron, les prometió que les ayudaría a resolver el conflicto.

El representante legal de los trabajadores, Marco Tulio Colonna Sosa, señaló que dicho laudo se relaciona con el despido injustificado de los trabajadores, quienes han presentado denuncias ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje sin obtener solución.

Mencionó que los trabajadores, fueron despedidos en 2011 por el expresidente municipal, Abelino Carbajal Delgado, quien no cubrió los pagos correspondientes.

"En el Gobierno de Javier Duarte, mandaron a hacer una reforma a esa ley de tal suerte que ahora no hay manera alguna mediante la cual se pueda hacer efectivo el cobro de esos laudos, no se pueden embargar las cuentas, se prohibió con esa reforma embargar las cuentas, embargar las aportaciones, ni los bienes inmuebles, como están afectos a un servicio público, son inembargables", expuso.

En su opinión, desde la administración estatal no se cumple con las garantías a la seguridad y justicia laboral de los empleados, pues los dictámenes sólo están "de adorno".

"Es una farsa la justicia laboral en el estado, dictan un laudo, pero no se cumple, venimos con el Secretario porque nos prometió recibirnos y escucharnos, no nos dieron cita con él, pero venimos porque estamos espera y espera, pasan por el pueblo y nos dicen que nos atienden, pero así están y no solucionamos nada”, agregó.