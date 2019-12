¡Adiós tabúes! Si estás tatuado sí puedes donar sangre

Xalapa, Ver.- Jorge Morales cuenta con 39 años, se dedica tatuar y decidió impulsar esta campaña permanente de donación de sangre “Nosotros también podemos donar” para que personas con tatuajes sean aptas para donar sangre.

En entrevista, platicó que esta idea surgió cuando tuvo a su hijo enfermo hace nueve años, y no aceptaron en el hospital que donara. “Soy tatuador, en una convención en Villahermosa (Tabasco) vi que había un stand de sanidad para donadores ofrecían vacunas y todo, se me ocurrió traer la idea a Xalapa con apoyo del DIF Municipal”, dijo.

Abundó que aún existe un tabú de que la gente con tatuajes no puede donar cuando después de 12 meses ya puedes hacerlo, siempre y cuando lo hayan realizado en un lugar establecido con las normas de sanidad correspondientes. Vania Quiroz Mendez tiene 30 años y también donó sangre para ayudar a la gente debido a que por tener tatuajes son discriminados.

Foto: Alberto Delgado | Diario de Xalapa

La gente a veces de repente te ve en la calle, te ve tatuada y te discrimina o hay gente que incluso quiere hacerse un tatuaje e incluso no se lo hacen porque piensa que no va a poder donar

Al escuchar sobre esta campaña “Nosotros también podemos donar” decidió asistir, para esto deben estar sano y cumplir con todos los requisitos.

Explicó que al donar sangre te hacen una serie de preguntas, unos análisis previos que tardan 25 minutos, si te dicen que eres apto para donar te pasan al lugar y empieza la donación. El director del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, Salvador Santiesteban González, dio una plática de sensibilización para que se conozca la importancia de la donación sanguínea y todos como sociedad podemos cooperar.

“Las personas con tatuajes definitivamente pueden donar nada más que se tienen que esperar 12 meses después de realizarse el tatuaje”, explicó. Indicó que al Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea sí han llegado gente que porta algún tatuaje y se basan en su honestidad, ellos deciden dar la información correcta porque es responsabilidad de cada quien decir que la sangre es segura.

Aún así cuentan con equipo especializado que detectan anticuerpos contra las principales enfermedades de transmisión transfusional para detectar en caso de que alguien no diga la verdad o no sepa que tiene alguna enfermedad, “generalmente buscamos Hepatitis, VIH, Bruselas, Sífilis, entre otras”.

Foto: Alberto Delgado | Diario de Xalapa

Indicó que Veracruz tiene una donación 9.5% lo que la coloca por encima de la media nacional, lo cual da mucho orgullo y agradeció a todos los ciudadanos que han cooperado para que la donación altruista tenga mayor alcance.

Mencionó que la mayoría de los donadores son hombres entre los 18 y 36 años, debido a que las mujeres tienen más criterios de rechazo y a esto se le suma que las mujeres se autoexcluyen. Los requisitos básicos es que deben ser mayores de 18 años y menores de 65 años; gozar de un estado general de salud bueno; no haber fumado en las últimas 12 horas; no haber tomado en la últimas 24 horas; no haber sido vacunado recientemente; no haber padecido hepatitis A antes de los 10 años.

El Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea está abierto todos los días de lunes a domingo, se recomienda donar de 7 de la mañana a 2 de la tarde con un ayuno parcial, nada de lácteos y grasas.

El subdirector operativo del DIF Municipal de Xalapa, Alfredo Poblete Velásquez señaló que esta campaña parte de una iniciativa hace algunos meses cuando un grupo de la población se acercó al DIF para recibir información de la donación de sangre,

Se sabe bien que en varios países del mundo con seis meses de haberse hecho el último tatuaje pueden donar sangre, aquí en México todavía no son así es al año de haberse tatuado, sin embargo el hecho de tener algún tatuaje o perforación no hace que un persona sea imposibilitada para este tipo de situaciones

Abundó que será una campaña de forma permanente para que vayan a los hospitales a donar sangre de manera altruista, porque hay enfermedades o accidentes que requieren transfusiones de manera constante; pero también contar con un padrón en caso de no encontrar algún tipo de sangre se podrá saber a quién llamar.