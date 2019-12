Adriana quiere contagiar el gusto por el café

Adriana Blásquez Flores es originaria de Xalapa, cuenta con 28 años, hace cinco años que conoce el mundo del café y fue así como decide volverse barista.

Apenas este año pudo abrir su primera barra de café llamada Caferencial en la calle de Hidalgo número 10, colonia centro.

Llegué porque en algún momento fui a una barra y me prepararon en una cafetera que se llama Sifón Japonés, la verdad es que me gustó el sabor del café, la cuestión visual y cómo lo preparaban

Empieza a conocer gente que la empiezan a orientar y a ofrecer cursos pequeños de barismo, llega una barra llamada Capé ubicada en Xalapeños Ilustres, dónde le ofrecen una capacitación que tomó como hobbie para ocupar el tiempo en vacaciones.

El café de Adriana no es ácido como usualmente se toma en los grandes negocios, lo sirve no muy caliente para que lo puedan beber y no causa ni un malestar en el estómago.

En Capé estuvo dos años con un trabajo en la finca y en la barra, con esto se aprendió, ya que daban una capacitación sobre la historia del café, la planta del café, la nutrición, la cosecha, la calidad en el proceso, tostación y la catación.

“Sí me gustó mucho, estuve trabajando en una par de barras todavía después hasta que logré hacer mi taller de tostación, empecé tostando solo café, vendiéndolo en grano en algunas barras y algunos clientes en particulares”, señala.

Detalla que ella adquiere el café en verde, hay quienes dan el café seleccionado y si no ella lo debe de limpiar pero trata de adquirir lo normalmente de los productores como de Veracruz en Ixhuatlán, Xico, Coatepec, Cosautlán y en Puebla.

Ando acercándome a más productores porque una de las cosas que tengo acá es tener diferentes cafés de diferentes productores con diferentes procesos, para tener diferentes sabores de tazas

El tostado es lo que más le llama la atención porque es más detallado y más cuidado, tiene que ver la flama, temperatura hasta el aire del ambiente para ventilarlo, en caso de hacerlo mal echas a perder -en su caso- mínimo un kilo de café.

Recuerda que el primer curso lo tomó hace cinco años debido a que el café es disfrutable con todos los sentidos como el visual, sabor, olor hasta de sonido en la tostación.

En cuanto a su familia, platica que antes no la tomaban tan en serio, no estaban tan interesados pero ahora ya ve qué preguntan y le han dicho que están orgullosos de lo que hace ahora.

Para que tenga sabor el café tiene que ver con la finca, los procesos y tostación, así que cuenta con algunos entre cacao, melazas y piloncillo, pero algunos son frutales, de frutas amarillas o frutos rojos, comenta

A mucha gente le gusta más los frutales, aunque al principio buscaban algo más dulce, pero conforme prueban más les gusta más los frutales y los florales, indica

Para 2019 su barra de café estará abierta de lunes a sábado de 4 a 9 de la tarde donde podrán encontrar varios tipos de café o también disfrutar de uno en una casona vieja de Xalapa en pleno centro.