Adulto mayor pide apoyo a la ciudadanía tras haber escapado de su propia casa por maltratos

Medellín de Bravo, Ver.- Víctima de abusos de parte de su propia familia, un adulto mayor necesita del apoyo a la población para poder comprar medicamentos y llevar un tratamiento que lo ayude a mejorar su estado de salud.

De acuerdo con Alejandra Guzmán Reyes, su tío Tereso Reyes Rodríguez escapó de su propia casa, la que compartía con su esposa y sus hijos debido a que sufría de maltratos y vejaciones.

Explicó que, pese a que se trata de un adulto mayor de 78 años con problemas de diabetes e hipertensión, su familia no le dio el tratamiento adecuado y le daba una sola comida en todo el día.

Local

Comentó que el pasado sábado su tío llegó a su casa ubicada en la comunidad de Mozambique en el municipio de Medellín de Bravo, apoyado por uno de sus hijos y lo dejaron a su cuidado.

“Uno de los hijos de mi tío me lo trajo, es taxista pero prácticamente me lo vino a aventar porque nadie quiere hacerse responsable de él, yo soy su sobrina y por supuesto que lo voy a cuidar pero viene muy mal a causa de que no le dieron ninguna atención, me comenta que solo le daban una comida al día y eso hasta las 3:00 de la tarde, dice que lo trataban como un perro”, fue el relato de la sobrina.

Guzmán Rosa, afirmó que ella se encargara de su tío, pero él se encuentra muy mal y requiere de medicamentos y algunos otros apoyos para llevar un tratamiento adecuado.

Comentó que llevó a su tío a revisión médica y el doctor le receto unas medicinas que le resulta difícil comprar por lo que pidió apoyo de la población para poder ayudar a la recuperación del adulto mayor.

Los interesados en apoyar pueden llamar al 2294127341 y contactar a la señora Alejandra Guzmán.