Adultos mayores del asilo Cogra esperan ser vacunados contra el Covid-19

Veracruz, Ver.- Más de 80 adultos mayores del asilo Cogra en la ciudad de Veracruz esperan ser vacunados contra el virus del Covid-19 como parte de la campaña implementada por el gobierno de Veracruz.

María Teresa Mendoza de Infanzón directora del asilo indicó que hace unos días recibió una llamada de parte de autoridades del gobierno para pedir informes sobre la situación de los adultos mayores que se encuentra en el lugar para que se les aplicará la vacuna.

Explicó que en el asilo hay un promedio de 80 adultos mayores, cuatro de ellos llegaron durante la pandemia y todos presentan enfermedades diversas como diabetes, hipertensión, Alzheimer, problemas renales y demás por lo que pidió que dicha campaña de vacunación se aplique en las instalaciones debido a que durante todo el periodo de contingencia se ha mantenido resguardada a toda la población.

“Nos han estado llamando para preguntar sobre los abuelitos, sus edades y enfermedades a mi me gustaría que la campaña la traigan aquí al asilo porque ellos ya están muy grandes y muchos no pueden valerse por si mismos, hay que ayudarlos me dijeron que en 15 días se volvían a comunicar, ojalá que sí”, dijo.

Afirmó que todos los ancianos han estado bajo los cuidados extremos de las personas que trabajan en el asilo y por fortuna ninguno se ha enfermado por lo que prefiere evitar cualquier riesgo que ponga en peligro su salud.

Cabe destacar que este 14 de febrero el asilo Cogra cumplió 25 años dando servicio a la comunidad ya que inicio como un comedor comunitario y años después de constituyo como una Asociación Civil convirtiéndose en un asilo para mayores de 60 años.