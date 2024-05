Adultos mayores pierden todo tras fuerte incendio en Coatepec; necesitan apoyo para reconstruir su casa [Fotos]

Un par de adultos mayores perdió su vivienda por un incendio que sucedió el miércoles 15 de mayo en la calle Buenavista, ubicada a orilla de la carretera antigua Briones Xalapa-Coatepec a la altura del kilómetro 5.5, por lo que piden el apoyo de la ciudadanía para nuevamente reconstruirla.

¿Quiénes son los adultos mayores que perdieron su casa en Coatepec?

Los adultos mayores, Lucía Ochoa García y Tomás Ochoa García, perdieron prácticamente todo, es por eso que requieren del apoyo para poner en pie su hogar que ha sido por varios años.

Mientras tanto, recordó que le platicaron que fue un muchacho quien rescató a su mamá y dijo que desconoce su identidad | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

En estos momentos se encuentran recibiendo apoyo de Laura Aguilar, quien con su mamá y un tío los resguardan en un cuarto que se encuentra en un restaurante llamado Monte Bello del que son propietarios.

¿Qué apoyo solicitan para los adultos mayores tras el incendio en Coatepec?

Laura Aguilar, quien fue una de las primeras en llegar para ayudar a las dos personas, comentó que ahora requieren de apoyo de primera necesidad, como alimentos no perecederos, ropa y de ser posible dinero en efectivo que utilizarán para comprar el cableado para las instalaciones, entre otras cosas más.

"Mis vecinos perdieron absolutamente todo y se quedaron sin nada. Cuando nosotros tuvimos conocimiento de esto fue a través de un grupo que tenemos de WhatsApp que es vecinal, fue por donde nos informaron y cómo vivimos cerca llegamos de inmediato. Al llegar la señora ya la había rescatado un albañil de otra vecindad. También el señor estaba mal cuando llegamos a verlos", recordó.

Sin embargo, agradeció, “porque solo se perdieron cosas materiales que algún día se van a recuperar. Ahorita se están uniendo muchos vecinos de la zona y personas lejanas, porque también les han traído apoyo como ropa, zapatos y un poco de dinero. También les han traído comida y víveres; todo eso se les agradece bastante y todo empezó por la publicación que hice en Facebook que se hizo viral y qué bueno, porque es donde tenemos que responder todos los humanos con apoyo".

La pareja de adultos mayores perdió su vivienda por un incendio que sucedió el miércoles 15 de mayo en la calle Buenavista | Foto: Luis Hernández / Diario de Xalapa

Expresó que esperan y se logre reunir lo necesario para nuevamente construirle la casa, por lo que dijo se están uniendo, para también donar material y volverlo a construir la vivienda en la que han vivido por varios años.

"Nosotros estamos en la carretera antigua Xalapa-Coatepec en la esquina del kilómetro 5.5 y esta calle se llama Buena Vista de la localidad Plan de la Cruz. Ahorita los adultos están en el restaurante de mi mamá, están viviendo en un cuarto que les prestó uno de mis tíos, entonces nosotros los tenemos hospedados. Son vecinos de hace mucho tiempo y son fundadores de esta zona junto a mis tatarabuelos y abuelos, quienes los conocieron; no se me hace justo, pero son cosas que pasan y ellos no lo merecen", expresó.

Laura Aguilar, quien fue una de las primeras en llegar para ayudar a las dos personas, comentó que ahora requieren de apoyo de primera necesidad | Foto: Luis Hernández / Diario de Xalapa

Mientras tanto, la hija de la señora ha tratado de convencerla para llevarla a su domicilio, pero no quiere abandonar ese lugar en el que por varios años ha vivido.

También dijo que ayer llevó a su mamá al hospital, porque tenía un cuadro de dolor en el pecho, “y como ya es de edad avanzada la llevé de inmediato”.

Mientras tanto, recordó que le platicaron que fue un muchacho quien rescató a su mamá y dijo que desconoce su identidad, pero que le agradece mucho por haberlos salvado, pues al estar solos corrían mucho peligro.

¿Cómo ocurrió el incendio Coatepec?

En ese lugar fueron cuatro viviendas las que resultaron afectadas y hasta el momento se desconoce qué fue lo que provocó el siniestro que sucedió el miércoles pasado al mediodía.

¿Qué tipo de apoyo necesitan los adultos mayores tras el incendio?

Ahora dijo que necesitan láminas, y madera que sirva para ayudar a construir la vivienda de sus padres, además también requieren cable eléctrico para realizar la instalación, porque la que quedó resultó muy dañada.

Mientras tanto, la hija de la señora ha tratado de convencerla para llevarla a su domicilio, pero no quiere abandonar ese lugar en el que por varios años ha vivido | Foto: Luis Hernández / Diario de Xalapa

"Gracias a Dios salieron rápido mis padres, me preocupé por mi mamá cuando me avisaron, la verdad fue una impresión muy grande, pues mi mamá tiene 84 años, pero agradezco que estén bien. Me han dicho que ellos son adultos y no deben vivir solos, pero yo he tratado de llevarlos para estar a cargo de mi mamá, pero ella no quiere estar conmigo y no la voy a obligar solo me queda respetar lo que ella decida, porque quiere quedarse en su hogar".

¿Dónde se puede llevar el apoyo para los adultos mayores?

Los apoyos los pueden dejar en el restaurante Monte Bello, que está ubicado en el kilómetro 5.5 de la carretera antigua a Coatepec, en donde los dos adultos mayores reciben la ayuda por parte de la familia de Laura Aguilar, hija de la propietaria del restaurante en donde les están también dando alojo.