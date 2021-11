Advertencia: vienen más olas de Covid con esta intensidad

VERACRUZ, Ver.- Olas de Covid-19 serán inevitables, pero serán menos graves si la población está vacuna contra la enfermedad, mantiene las medidas sanitarias y fortalece su sistema inmunológico, advierte la doctora Ekaterina Kostioukhina, especialista en comportamiento humano, ha prestado servicios para el sector educativo y seguridad nacional en Estados Unidos, Ecuador, Filipinas, Bahamas, Nepal y México.

Local ¿Te sigues cuidando?, en un día, 18 decesos por Covid en Veracruz

La especialista señala que en el caso de México es prácticamente seguro que ocurra la cuarta ola de contagios de coronavirus, pues existen varios factores que pueden contribuir como es la proximidad de las fiestas decembrinas y que varios países europeos ya registran un cuarto y hasta quinto rebrote de contagios debido a que el virus sigue mutando.

Hay países que ya están en quinta porque es un virus nuevo y no tenemos evidencia ni data de cómo funciona, actúa, y no solo de cómo está hecho su material RNA, no es estable en su replicación ni muta mucho, por eso ya tenemos la cepa Delta que es más virulenta, y que está arrasando casi como un nuevo virus.

Explica que a la fecha no existe medida o protocolo oficial que garantice la contención de la propagación del SARS-CoV2, pues incluso hay países que han implementado el efecto rebaño para buscar la inmunidad de su población, sin embargo de nada les ha servido pues siguen registrando olas contagios. “Hay países que hay experimentado no con tantas restricciones para ver si la población se infecta y van tener una resistencia en conjunto, pero lo que han visto es que después de cada ola que han tenido, pensaban que ya teníamos inmunidad y les ha venido otra ola, y después de esa ola ya teníamos inmunidad y después otra ola”, señala.

Local Por Covid, pide párroco de Santuario Guadalupano respetar medidas sanitarias

Sin embargo destaca la médica que una herramienta útil para México podría ser el ampliar la edad en los esquemas de vacunación contra el Covid-19 como ya lo hacen algunos países, es decir inmunizar a menores, ya que al final interactúan con el resto de la sociedad.

“Hay que recordar que en Estados Unidos ya los niños se pueden vacunar. La ciencia ya recolectó suficiente información de que poniéndose la vacuna da un beneficio a la población de los niños”, recuerda.

En su visita al municipio de Boca del Rio, donde participó en el "Congreso Internacional de Ciencia Tecnología e Investigación" CYTI 2021, organizado por el Instituto Tecnológico de esta ciudad, la especialista en medicina interna coincide además en la viabilidad de que se aplique una tercera dosis a quienes ya fueron inmunizados y de la probabilidad de que la vacuna contra el coronavirus se suministre cada año como sucede con la de la influenza estacional, padecimiento que también se espera que este año tenga una incidencia más fuerte que el 2020 y que pudiera causar mortandad de personas similar al Covid.

Local El Covid está presente y arrebata vida a otro médico, padre y esposo

“Entonces no hay que olvidar los peligros que existen antes. La influenza bajó en incidencia porque las personas usaban las mascarillas y se protegían, entonces no hemos estado expuestos a la influenza el año pasado, pero este año, estamos interaccionando más y se espera que va a haber una ola de influenza más fuerte”, advierte la galena. Por ello la recomendación de los especialistas en salud es que se aplique la vacuna del Covid y de la influenza a tiempo para estar preparados ante ambas enfermedades mortales.