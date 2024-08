Elementos de la SSP siguen cometiendo actos de violencia contra comunidad LGBTQ+

El presidente de la Coalición Estatal LGBTTTQ, Benjamín Callejas Hernández aseveró que en dos años no se ha registrado ninguna acción o resolución sobre la quejas que se han presentado por actos de violencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública contra trabajadoras sexuales en Xalapa.

En entrevista, realizada en el Museo de Antropología de Xalapa, manifestó que los policías siguen cometiendo actos de "extorsión, discriminación, levantones, violencia física y, además, les quitan los recursos que reúnen con su trabajo".

Aseguró que desde que entró en funciones el actual titular de la SSP, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, en octubre de 2022, no se han tenido avances en atención a la comunidad LGBTQ+.

"Que no se lo tome personal el secretario de Seguridad Pública porque parece que cuando hacemos alguna crítica se ponen el chaleco hecho a modo, pero desafortunadamente con el comandante Cuauhtémoc (Zúñiga Bonilla) no hemos tenido ninguna atención, sigue el acoso a nuestros compañeras trabajadoras sexuales en Lázaro Cárdenas", expresó.

¿Cuántas denuncias contra elementos de la SSP se han presentado?

Refirió que a la fecha se han presentado al menos 18 denuncias contra elementos uniformados, de las cuales ninguna ha sido resuelta.

"No se ha dado dado ninguna resolución de Asuntos Internos para las 18 denuncias que ya presentamos, no nos han dicho si habrá sanciones o no, contrario sucedió con el anterior secretario que sancionó a 20 personas por haber incurrido en actos de acoso", expuso.

Destacó que en todos los casos se ha tenido acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuyos integrantes han llevado a cabo los actos de prevención y protección de las trabajadoras sexuales.

Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Al respecto, manifestó que es indispensable que se revisen los protocolos que se llevan a cabo en la Contraloría Interna de la dependencia.

"Es necesario que estos protocolos se apliquen para proteger a las personas que son víctimas de actos de violencia y no a los trabajadores porque al parecer es que eso está sucediendo", acusó.

Finalmente, comentó que se espera que la próxima administración sea más consciente y tenga un mayor acercamiento con la comunidad LGBTQ+.

