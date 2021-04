Advierten que están invadiendo casas en fraccionamientos

Veracruz, Ver.- Aunque son casos contados, la presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Veracruz, Lizbeth Mora García, reveló que el problema de invasión se extendió a viviendas de fraccionamientos con plusvalía de la zona conurbada, Alvarado y Medellín.

Refirió que durante la pandemia se han presentado cinco casos de los cuales dos se registraron en el fraccionamiento Reforma y Virginia, respectivamente; otros dos en la zona de la Riviera Veracruzana y uno más en Medellín de Bravo.

"Hubo un tiempo de la pandemia, no puedo dar una estadística como tal, yo supe de cuatro a cinco casos y la autoridad inmediatamente actuó para hacer el desalojo", reveló.

Local Con alevosía y ventaja abren compuertas para vaciar Laguna Olmeca acusa PMA

Cuando esto ocurre, tener la documentación en orden facilita las acciones legales, sin embargo, remarcó que únicamente el 35 por ciento concluye su trámite de escrituración.

Lizbeth Mora explicó que en el caso de los fraccionamientos mencionados, los invasores llegaron a elaborar contratos falsos para argumentar que estaban rentando la vivienda, mismos que no coincidieron con la escritura original.

“Cuando tú tienes un contrato hecho y una escritura bien y tienes todos tus documentos bien, no hay tanto problema, el problema es y sucede muy a menudo y ahí si les puedo dar un porcentaje de un 35 por ciento de personas que terminan de pagar su casa y no hacen su escrituración”.

“Es decir el punto final de la liberación de su hipoteca no la hacen y entonces se queda como en un limbo y cuando quieren hacer alguna acción a la mejor esa propiedad de repente tuvo algún movimiento y no fue enterado porque no tiene la escritura. Invitamos al público en general a que sí compra su casa termine su trámite a la hora de terminar de pagar, saque su escritura y que la tenga resguardada”, llamó la entrevistada.

Lizbeth Mora García, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en Veracruz/Foto: Cortesía | @AMPIVeracruz

Finalmente, comentó que la AMPI , así como en otras asociaciones Inmobiliarias buscan formalizar la prestación del servicio por medio de contrato y así evitar a futuro problemas con las autoridades.