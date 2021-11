Advierten que puede haber más fraudes con tarjetas bancarias

VERACRUZ, Ver.- Cargos no reconocidos, consumo no reconocidos y retiros en cajeros automáticos no reconocidos, serían las principales reclamaciones que podrían incrementar en la recta final del año con la campaña de descuentos del “Buen Fin”, declara el titular de la Oficina de Condusef en Veracruz, Rafael Vallejo.

El funcionario dice que debido al aumento en el flujo de compras se esperaría un aumento del 30 por ciento en el número de reclamaciones que llegan a la institución por parte de los usuarios de bancos en los municipios de Veracruz y Boca del Río.

En ese sentido, indica que es necesario que los usuarios tomen sus medidas preventivas para evitar ser víctimas de cualquier delito financiero, protegiendo su información personal al momento de usar sus tarjetas de crédito o débito. Señala que en esta temporada las bandas criminales aprovechan el aumento en el flujo de dinero y compras para atacar a los usuarios de los bancos, entre los delitos se podría mencionar el robo en cajeros automáticos, la clonación de tarjetas y las extorsiones.

“Hay que tener mucho cuidado con nuestras tarjetas de crédito, tokens, NIP, hasta los celulares que ahora son nuestra banca móvil; por eso es muy importante no dar información personal ni proporcionar NIP o claves”, conmina. Del mismo modo, recomienda estar al tanto de las condiciones de sus compras, para garantizar que al momento de adquirir algún bien o servicio a meses sin intereses, le sean respetadas las promociones y no terminen pagando de más.

“Necesitan fijarse que en el boucher de compra sea a meses sin intereses, porque luego cuando no ocurre así quiere decir que no se está respetando la promoción, porque muchas veces las empresas ofrecen los productos a meses sin intereses y resulta que no es así, al momento de llegar el estado de cuenta se dan cuenta de esto”. Otro de los delitos que podría observarse sería la clonación de la banca móvil, la cual se puede realizar cuando usuarios se conectan a redes públicas que no tienen ninguna seguridad, por lo que pidió que en caso de utilizar este servicio sea en una red de internet propia o en su servicio de telefonía.

Además de ofrecer recomendaciones a la población, indicó que durante los días de la campaña del “Buen Fin” se pondrán a disposición de los usuarios atención permanente en el portal www.condusef.gob.mx, así como al teléfono y correo electrónico 5553 400 99 99, asesoria@condusef.gob.mx.