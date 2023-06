Incendio en Perote lleva 110 hectáreas afectadas

La Secretaría de Medio Ambiente del estado reportó un 80 por ciento de control y un 50 por ciento de liquidación en el incendio registrado en el paraje Caja de Agua del ejido Perote.

Lo anterior, con una superficie de afectación estimada al momento en 110 hectáreas, de acuerdo con el último reporte de la dependencia estatal la tarde de este jueves.

"Al momento mantienen la atención 153 elementos de los 3 órdenes de gobierno, así como brigadistas comunitarios", agregó el comunicado de la SEDEMA.

¿Se requiere apoyo para controlar el incendio?

Además, explicó que las fuerzas de tarea que coordinan el combate al incendio no solicitan herramientas ni personas voluntarias por el momento, ya que hasta ahora, cuentan con los recursos suficientes para la atención, por lo que se recuerda a la población a no atender convocatorias no oficiales en redes sociales.

Asimismo, se llamó a la población a seguir la información publicada en las redes sociales institucionales de la Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz, Secretaría De Protección Civil Del Estado de Veracruz, Gobierno del Estado de Veracruz y la Comisión Nacional Forestal.

Hasta ahora es el único incendio que se reporta que se sigue combatiendo luego de que por la mañana se informara que se liquidó el incendio registrado en el paraje Cerro Colorado del predio El Llanillo en Las Vigas.

En este caso se tuvo una superficie de afectación estimada en 11.37 hectáreas de arbustivo en un ecosistema de bosque de pino.

La dependencia recordó que el incendio se registró sobre la zona limítrofe con Perote, y afectó superficie en ambos municipios por lo que en el combate participaron elementos de la Sedema, así como de la SEDENA, y brigadistas comunitarios durante el cierre del incidente.