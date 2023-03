¿Afectará balacera al arribo de turistas a Boca del Río y Veracruz?

Veracruz, Ver.- La balacera registrada en la zona turística de Boca del Río la noche del miércoles 22 de marzo podría afectar en la imagen de la zona conurbada de Veracruz, ante la cercanía con la temporada vacacional de Semana Santa, coincidieron líderes de sectores.

Aunque todos reconocen que se trató de un hecho aislado, que no es una constante, consideran que es necesario que las autoridades tomen medidas para evitar que este tipo de hechos se sigan presentando.

¿Por qué la violencia da mala imagen?

Griselda Ramon Cruz, presidenta de la Asociación de viajes y vicepresidenta de los Tours Operadores del estado de Veracruz, señala que preocupa que se presenten estos hechos en una zona concurrida por turistas, ya que dan una mala imagen para quienes están próximos a visitar la conurbación.

Si bien afirma que estos hechos son aislados y se cuenta con una fuerte presencia de elementos de seguridad en las zonas turísticas, indica que la cercanía con la temporada vacacional hace que algunas personas puedan tener incertidumbre.

“Este tipo de cosas, donde nosotros estamos paseando con ellos y les estamos diciendo que es seguro, nos hace quedar mal. Lo que pedimos a las autoridades es que nos ayuden a combatir estas situaciones… afortunadamente vemos características de que es un hecho aislado, que se presenta cuando había mucha gente, pero que no es algo que pase comúnmente”, agrega.

¿Qué pide el Consejo Metropolitano de Turismo?

Por su parte, el presidente del Consejo Metropolitano de Turismo, Sergio Lois Heredia, indica que no se trata de un hecho común o cotidiano, pero deberán tomarse cartas en el asunto, para que no se vuelva algo recurrente que pueda generar afectaciones como ha ocurrido en otras épocas.

El empresario recuerda que entre el 2010 y el 2013 la violencia que se registró en Veracruz generó una mala percepción que terminó por impactar negativamente en el sector turístico; en la actualidad, indica que no podría resistirse una crisis similar, cuando vienen recuperándose después de la pandemia.

“Creo que hasta ahora el turista no ha sufrido ningún percance, en los hoteles tenemos buena coordinación con las autoridades y hasta ahora no ha ocurrido ningún percance con los turistas (…), la verdad es que en este momento la mayoría de las personas ya tienen definido su destino en este momento para la Semana Santa y no lo van a cambiar”.

¿Qué opina Iglesia católica sobre la violencia?

El obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Archa, dice que estos hechos pueden generar una mala imagen debido a que se trata de situaciones que tienden a magnificarse y no se da contexto general de la situación real que existe.

Menciona también que no solo ocurre con el hecho registrado el miércoles pasado, sino con otros hechos que ocurren en distintos municipios, pero al llamarse esta ciudad igual que el estado, cualquier situación que ocurra se atribuye al nombre Veracruz, sin que exista una precisión.

“Yo creo que a veces se magnifican las cosas (...) entonces sí hay que tener cuidado y no magnificar estos actos; sabemos que en Veracruz ha habido actos de violencia, y en todas partes, pero ayer que estuve con los obispos me decían que estuvieron caminando por el centro, que era una ciudad muy tranquila y muy bonita”, concluyó.