Agentes de tránsito captados en video extorsionando, ya fueron despedidos: Fernando Yunes

Veracruz, Ver.- Los elementos de la dirección de Tránsito de Veracruz que fueron grabados en un video cometiendo un acto de extorsión ya fueron despedidos y puestos a disposición de la Fiscalía confirmó el presidente municipal, Fernando Yunes Márquez.

Luego de que se hiciera viral un video grabado por ciudadanos donde captan a unos uniformados pidiendo “la mochada” a unos automovilistas, el edil afirmó que se tomaron cartas en el asunto porque se trató de un caso muy evidente.

Aseguró que es el primer caso que se presenta en lo que va de su gestión y las cámaras que traen dentro de las patrullas son un equipo de gran ayuda para inhibir estos actos.

“Ya fueron despedidos los dos y puestos a disposición de la Fiscalía, no están detenido, pero se les está haciendo un proceso, es el único caso y si se pudo comprobar, era muy evidente no había mayor duda, los elementos llevan una cámara al interior del vehículo, no la pueden manipular y una vez que llegan a la comandancia se revisan la cámara y fue muy evidente, todo”, dijo.

Por otra parte, y en cuanto a los ciudadanos de colonias que han tomado justicia por su propia mano capturando a presuntos ladrones con severas golpizas, el edil llamó a la ciudadanía a evitar este tipo de actuaciones y que mejor llamen a la policía.

“Hacer justicia por propia mano no es lo ideal porque pueden poner en riesgo su propia seguridad es lo que nos preocupa, lo ideal es llamar al 911 y que la policía intervenga”, agregó.

Entrevistado durante la presentación de la plataforma de Declaración Patrimonial destacó que Veracruz es el único municipio en el estado y el tercer a nivel país que contaran con esta herramienta que permitirá rendir la declaración de todos los servidores públicos completamente digital a partir de mayo del 2021.

Mencionó que esta herramienta reducirá papeleo y todo será digitalizado.