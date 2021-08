Agradece Junta de Gobierno UV la participación

El proceso de designación rectoral 2021 de la Universidad Veracruzana se caracterizó por una amplia participación. Iniciado el 30 de junio con la publicación de la convocatoria, la carrera por la rectoría llegará a su fin este miércoles 1° de septiembre con la toma de protesta de Martín Aguilar Sánchez como nuevo rector.

Trastocado por la pandemia del Covid-19 y en medio de polémicas, la Junta de Gobierno de la UV fue la encargada de conducir el proceso para designar al sucesor de Sara Ladrón de Guevara, la rectora número 21 en la historia de la UV y la primera mujer en obtener este cargo.

Tras darse a conocer los requisitos de participación, la Junta de Gobierno recibió 14 propuestas de aspirantes a la rectoría de la UV. De éstas, 3 fueron de mujeres y 11 de hombres. De acuerdo al órgano colegiado “todos participaron y fueron evaluados en igualdad de condiciones siguiendo los principios de la igualdad de género”.

El primero en salir de la carrera fue José Roberto Ruiz Saldaña, consejero del Instituto Nacional Electoral quien no apareció en la lista de aspirantes por no cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria para ser declarado. Esto originó que el consejero enviara una carta a la Junta de Gobierno de la UV para que le fueran explicadas las razones por las que no fue considerado, incluso, llevó el caso fuera de la UV al interponer un amparo.

Tras este proceso, la Junta de Gobierno llevó a cabo un proceso de auscultación directa a la comunidad universitaria en las 5 regiones. Debido a la pandemia del Covid-19 a los 798 grupos se llevó a cabo por medio del sistema de videoconferencias Zoom UV. Ahí, las y los universitarios dieron a conocer las condiciones y necesidades actuales de la comunidad, así como a delimitar el perfil de idoneidad del futuro rector o rectora.

Entre las demandas reiteradas por la comunidad se anotaron: una mayor atención a los procesos académicos; al estudiante, a los programas de estudio y a la oferta académica; a los procesos de descentralización y de desconcentración hacia las regiones; al uso racional de los recursos, con transparencia y ética; así como a una mayor vinculación de la Universidad con los sectores público, privado y social.

La comunidad UV le demandó al órgano colegiado que eligiera a una persona honesta, respetuosa y con buenas relaciones humanas que volteara a ver al estudiante, al trabajador y a las necesidades académicas y administrativas. Asimismo, hubo muchas expresiones en torno a que fuera una persona con reconocimiento académico nacional, que conociera a fondo los procesos propios de la Universidad, y que fuera un defensor de la autonomía universitaria, tanto de los intereses internos como externos.

El 23 de julio, la Junta de Gobierno dio a conocer que Martín Gerardo Aguilar Sánchez, Héctor Francisco Coronel Brizio y Jorge Manzo Denes eran los tres candidatos a la rectoría por considerar que eran los aspirantes registrados que reunían los mejores indicadores de excelencia académica para seguir participando. Cabe destacar que en este punto del proceso, los integrantes de la junta revisaron los currículos de las y los aspirantes, los documentos comprobatorios presentados y se constató la no existencia de documentos a su alcance que aludiera a un eventual mal desempeño universitario o que afectara directamente la honorabilidad de las y los aspirantes registrados.

Martín Gerardo Aguilar Sánchez | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Finalmente, hoy la Junta de Gobierno dio a conocer la decisión tomada y agradeció a todos los aspirantes, a los candidatos, y a la comunidad universitaria por su decidida y organizada participación, su civilidad y madurez, así como el respeto a las normas y principios universitarios a lo largo de todo el proceso.

“De igual manera, invita a todos los que conformamos el claustro de la Universidad Veracruzana, pero en general a todos los universitarios y autoridades académicas del país, a unir los pequeños y los grandes esfuerzos que ayuden a lograr los fines y las funciones a los que aspira esta gran casa de estudios que es la Universidad Veracruzana con el propósito de alcanzar un mejor desarrollo científico, artístico, humanístico y social”, concluyó.