Solo un policía municipal agredió a reporteros en el puerto: Cuitláhuac García

Veracruz, Ver.- El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, dijo que fue un policía municipal el que agredió a los dos periodistas en el Puerto de Veracruz, luego de que se filtraran videos de lo acontecido.

Destacó que desde el momento en que se dieron los hechos se hicieron las investigaciones y se confirmó que fue un elemento de la policía municipal que golpeó a los reporteros durante la cobertura que realizaban de una persecución.

Local

Aun así, señaló que será la Fiscalía General del Estado la que deslinde responsabilidades, y en este caso deberá ser la autoridad de este municipio la que actúe como considere contra su policía.

"Nada más que miren, nadie quiso decir aquí, que ni si quiera los medios nacionales, que el agresor fue un policía municipal, ¿porque?, quien sabe, si estaban presentes algunos testigos porque no dijeron que fue un policía municipal el que agredió que se ve en el video".

“Que en la denuncia se deslinde, nosotros hicimos nuestras propias investigaciones, porque yo si iba a actuar dando las responsabilidades y que respondieran ante la fiscalía”, indicó.

Dijo que bajo ninguna circunstancia será encubierto un policía del estado que cometa una agresión | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

García Jiménez dijo que bajo ninguna circunstancia será encubierto un policía del estado que cometa una agresión, y debe ser lo mismo para los otros niveles de gobierno.

Colectivo de desaparecidos

Por otro lado rechazó que su administración vaya a usar la fuerza pública para retirar las movilizaciones que mantienen los integrantes de los Colectivos de Búsqueda desde el pasado lunes en distintos lugares de la ciudad de Xalapa.

A su parecer no se puede hablar de una falta de atención de su gobierno hacia los familiares de desaparecidos, pues desde que iniciaron el plantón a las afueras del palacio de Gobierno se buscó el dialogo con ellos y se les comunicó la fecha en que podrá recibirlos.

El mandatario afirmó que lo que le solicitan se puede atender en el tiempo que se les propone, ya que además él tiene una agenda desde hace varios meses programada, aunque hay cosas que no dependen solo del ejecutivo, pero ya está en busca de una nueva fecha.

“No, no, vamos a dialogar y hemos estado dialogando desde que se manifestaron en palacio. Hemos ofrecido alternativa, yo vengo cumpliendo una gira no es fácil deshacerse de una agenda y pues las invitamos porque finalmente las cosas que nos piden las podemos atender en el tiempo que les proponemos para dialogar que nos especifiquen lo que solicitan”.

Reconoció como legítima las exigencias de los 30 colectivos que llevan más de 24 horas esperando dialogar con él, sin embargo pidió que no afecten los derechos de otras personas con el cierre de vialidades.

Afirmó que lo que le solicitan se puede atender en el tiempo que se les propone | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

“Que cuidemos eso y es la forma de dialogar y convencerlas, ya se les propuso una fecha y no estuvieron de acuerdo, se les está proponiendo otra, estoy tratando de acercarme, deshacerme de algunos compromisos y atender como lo solicitan, que nos permitan generar ese espacio y con todo gusto”.

El ejecutivo del Estado, reiteró que hay avances en el tema, los cuales han sido expuestos en sus redes sociales.

“Hay avances, que si faltan cosas por hacer, claro, hay investigaciones de larga data como se le llama técnicamente a esta búsqueda cuando han pasado ya muchos años en el momento que se dio la desaparición y estamos haciendo todos los esfuerzos, si no hubiera estos esfuerzos podría entenderse, el enojo, cansancio y molestia y habría justificación porque no estamos haciendo nada, pero no es así”, externa.

García Jiménez, refiere que tan es así que antes no existía una Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz (CEBV) y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV) hoy ya cuenta con un presupuesto que les permite brindar una atención integral a las víctimas.

Además la Fiscalía de Veracruz ha hecho inversiones importantes en el tema de identificación forense, entre otras cosas que se han ido mejorando, lo que hoy permite que en Veracruz, el 60 % de las personas que se reporten desaparecidas sean localizadas.

Finalmente , adelanta que ya quedó concluido el panteón ministerial de Nogales con más de 200 lugares de resguardo y el de Coatzacoalcos con más de 500 lugares, donde se pueden tener los restos y que sean plenamente identificados.