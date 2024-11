¿Buscas adoptar una mascota? Agrupación "Animal a Salvo" organiza pasarela

Veracruz, Ver.- Aunque el estado de Veracruz ya cuenta con una Ley de Protección a los animales, las autoridades continúan omisas a su aplicación y poco la hacen valer.

Hannia Pereyra, voluntaria del grupo de rescate “Animal a Salvo” lamentó la omisión de autoridades tanto estatales como locales, ya que en la actualidad hay una cifra incalculable de animales en situación de calle o maltrato.

Esta cifra, precisó, cada día va en aumento, sin que se tomen cartas en el asunto para salvaguardar la integridad y la vida de los animales, quienes muchos de ellos fueron adoptados por familias, y que dejan en situación de abandono por falta de interés.

“Todos los días recibimos casos, es un tema complicado porque no hay como tal un albergue fijo, somos muchas rescatistas independientes que en su casa no tienen las condiciones para recibir pero apoyan de otra manera, económica o en especie”.

Mientras que las que pueden recibir a algún animalito, no se dan abasto con los espacios, “ahorita todas estamos saturadas, poder continuar con esta labor”.

Grupo de rescate "Animal a Salvo" organiza pasarela de adopción

Ante este panorama, el grupo de rescate “Animal a Salvo” realizará el próximo domingo 10 de noviembre una pasarela de adopción de 20 perros y 20 gatos, en horario de 14 a 19 horas, la cita es en salón Cahibo, ubicado en calle Almagro 22, fraccionamiento Virginia.

Todos los interesados en adoptar a un perro o gato tienen que cumplir con una serie de requisitos que los haga los candidatos ideales en tener las responsabilidades que conlleva tener una mascota en casa.

Adriana Sailhan, otra de las voluntarias explicó que los animales en adopción, previamente pasaron por algún proceso de maltrato o abandono, “la mayoría antes de vacunar o esterilizar, tenemos que estabilizarlos, porque vienen con algún parásito y no se puede hacer nada hasta pasado la etapa”.

Bajo estas condiciones, las rescatistas mantienen bajo resguardo a los animales por varios meses, tiempo en el que dedican principalmente. dinero y un espacio digno.

En este sentido, en la zona conurbada Veracruz Boca del Río, la agrupación urgió a las autoridades a habilitar espacios que funcionen como albergue para animales, de gatos y perros en específico.

“Los albergues que hay en el puerto de a Veracruz no son suficientes, no hay suficiente espacio ni personal, faltan más recursos, más medicinas, aparte campañas de difusión, porque mucha gente no quiere esterilizar a sus perros”, refutó la voluntaria y rescatista de animales.

La parte alentadora, añadieron, es que cada vez existen más personas interesadas en sumarse a rescatar a estos animales, quienes muchas veces deambulan por las calles, peligrando sus vidas.