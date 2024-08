Aguas negras invaden colonia Los Cedros: malos olores, mosquitos e insectos la hacen un martirio

Nido de mosquitos, insectos y olores fétidos para decenas de familias se ha convertido el caño de aguas negras que atraviesa la colonia Los Cedros, de esta ciudad. Este canal recibe los desechos y agua pluvial de las zonas habitacionales Las Fuentes, Lomas Verdes y la Reserva Territorial.

Pese a que hace escasos tres meses personal municipal realizó trabajos de desazolve, el conducto emite fuertes olores que afectan y preocupan a los vecinos, señala Efraín Talavera Pérez, quien vive en la calle Luis Donaldo Colosio.

¿Qué piden los vecinos de la colonia Los Cedros?

Señala que por años han solicitado que el drenaje sea entubado pero siguen esperando. “El problema es que cuando llueve mucho el agua sucia se sale del canal y escurre por las calles y ha llegado a afectar a las viviendas y eso nos puede provocar enfermedades dado que está contaminada”.

Indica que en este momento a pesar de que no hace tanto calor, pese a ser verano, el canal emite fuertes olores porque el agua está estancada, no corre, lo que provoca que se apeste y por ello a todas horas huele bastante feo.

Por su parte, Carlos Zárate Páez, quien utiliza las calles que unen a la colonia Los cedros con las Fuentes para realizar ejercicio, comenta que este caño recibe también los drenajes de las viviendas que están en la parte invadida detrás de Lomas Verdes, lo que aumenta el problema de malos olores.

Explica que esta zona que antes era boscosa es realmente hermosa, porque todavía conserva muchos árboles, “el problema es que este caño que atraviesa el lugar lo echa a perder dado que cuando uno corre va respirando todo lo que emite las aguas residuales”.

Expone que comparado con otras zonas de la ciudad, la que une a Las Fuentes con Los Cedros tiene calles arboladas y el vista es espectacular, “me gusta venir y pasear a los perros, pero mejor tomo la acera contraria para evitar tener que respirar los hedores que salen de canal, que si bien ahora no tiene tanta basura, pero son fuertes”.

Señala que uno no se acostumbra nunca a esta situación de respirar los olores de caños al aire libre que cruzan zonas habitacionales en esta capital, “me gustaría que se aprovecharán estos sitios para captar y recuperar el agua de la lluvia que cae en la ciudad, pero eso no podrá ser una realidad mientras no se evite que se unan y contaminen con aguas negras”, concluyó.