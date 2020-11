Ahogados por deudas, organismos operadores del agua

Xalapa, Ver.-Martín Ladrón de Guevara de Florencia, gerente comercial de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa (CMAS), negó rotundamente que el organismo municipal esté en quiebra. Dijo que a pesar de los 5 mil nuevos deudores, e incremento en la cartera vencida del 38.5 por ciento, el problema real es lo que han dejado de vender por la pandemia que equivale al 54 por ciento o sea 750 mil metros cúbicos de agua que se han dejado de consumir en oficinas, escuelas, comercio e industria.

El organismo sigue trabajando normalmente y ya tiene resueltos los compromisos de fin de año con sus trabajadores, por lo que no necesitarán solicitar un préstamo. En entrevista para Diario de Xalapa, el funcionario explicó que luego de los análisis mensuales se ha llegado a la conclusión que la disminución en la recaudación se debe a tres causas: los subsidios adicionales que dieron durante mayo y junio a un amplio sector de la población que representan el 17.5 por ciento; la recesión que se vive a nivel estatal y federal por lo cual la cartera vencida incrementó en 38.5 por ciento, así como que las instituciones públicas y privadas disminuyeron el consumo del líquido en 54 por ciento, lo que hasta el mes de octubre representaba una pérdida de 35 millones de pesos.

Eso les obliga a tomar las medidas preventivas para hacer ajustes y no causar un problema financiero al sistema de agua, pues aunque ha habido una disminución en los ingresos éste no está en quiebra, afirmó, gracias a la administración responsable, por lo que no se retirarán los subsidios y apoyos a la ciudadanía en el tema del saneamiento.

Los usuarios del agua en Xalapa son responsables y conscientes del valor que tiene el líquido, por lo que regularmente pagan con puntualidad, sin embargo ante las afectaciones económicas por el Covid-19, la cartera vencida se incrementó en 38.5 por ciento.

Ante esta situación, se ha estado invitando a los usuarios a aprovechar las oportunidades y ventajas de regularizarse a través de convenios y pagos en parcialidades, sin recargos, para que paguen lo justo.

Reiteró que lejos de estar en quiebra, el organismo ha podido apoyar con 125 millones de pesos en subsidios, descuentos, y apoyos a través de los 30 mil medidores que se instalaron sin costo alguno.

Por otro lado, ya inició el pago del servicio de agua anual, a través del que se hace un descuento del 10 por ciento, así como que a los 16 mil 300 usuarios jubilados y pensionados que reciben un descuento del 50 por ciento se han sumado 800 más, lo que representa unos 25 millones de pesos que la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento no podría otorgar si no fuera fuerte y con finanzas sanas.

Grupo MAS con baja recaudación por pandemia

La crisis económica provocada por la pandemia de covid-19 causó una baja en la recaudación del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS) en el cobro del consumo de agua potable entre usuarios de los municipios de Veracruz y Medellín.

El gerente comercial de Grupo MAS, Miguel Millán, detalló que las afectaciones en la recaudación del servicio se reflejaron incluso un mes antes de que se decretara la emergencia sanitaria por el Coronavirus. Para el mes de febrero, el pago del servicio de los usuarios había caído 15 por ciento, en comparación con el mismo periodo de un año antes, de acuerdo con lo señalado por el directivo de la empresa concesionaria del servicio de agua potable y alcantarillado en la conurbación.

“A partir del mes de febrero, cuando se comienza a presentar información muy concreta de la pandemia, comienza nuestra recaudación a bajar, se presenta comparado con el mes anterior una disminución de 15 por ciento”, detalló.

Marzo fue el mes más crítico para el organismo, ya que se tuvo una caída abrupta en la cobertura del pago de 33 por ciento, los meses posteriores la disminución en la recaudación fue de 30 por ciento. Miguel Millán detalló que la cartera de usuarios del Grupo MAS es de 182 mil clientes en términos de facturación real, la mayor parte del padrón está integrada por usuarios del servicio doméstico o de vivienda, el cual suma 92 por ciento del total.

De la cifra anterior, el monto mayor lo representa en 70 por ciento usuarios de tarifa de interés medio y popular, es decir, familias de clase baja, media y media alta que presentaron complicaciones económica.

El resto de los usuarios que no son del servicio doméstico lo conforma el sector público y comercial, en una menor medida la industria, todos estos con problemas por la crisis del Covid-19.

“En el mes de marzo con un 33 por ciento y en general podríamos señalar que la secuela producto de la pandemia nos ha reducido 30 por ciento la recaudación en términos presupuestados.”

El directivo de Grupo MAS señaló que la empresa tuvo que reconocer que se enfrentaba una crisis causada por un factor externo sin precedentes, para realizar una restructuración en las estrategias de cobro.

En primer lugar, indicó que fue necesario dar cumplimiento a los requerimientos de la Secretaría de Salud para recibir a los usuarios nuevamente en las oficinas sin riesgos de contagio. Otra medida fue implementar estrategias de pago con transferencias bancarias, así como en tiendas departamentales y tiendas de conveniencia, para hacer más fácil el pago.

Otras medidas fue la instalación de un módulo para el pago a usuarios que acudían con automóviles y unidades móviles en colonias y fraccionamientos.

“Lo que tuvimos que hacer sentarnos a pensar y reinventarnos, reconocer que estamos afectados por un factor externo, en este caso sanitario, y nos obligó a efectuar una serie de acciones que eran necesarias”.

Sin embargo, lo anterior no significaba que los usuarios pudieran cubrir el monto de su deuda dado la crisis que atraviesan, por lo que se implementaron programas para que las personas con adeudos tuvieran capacidad de pago.

Entre estas estrategias se implementó el pago en una sola exhibición del total de la deuda con un 40 por ciento de descuento, la eliminación de intereses moratorios y convenios de pagos en 2, 6 y 12 meses.

Miguel Millán indicó que la crisis por Covid-19 es una situación que afectó a las finanzas del organismo, pero las estrategias implementadas permiten mantener la operación y generan confianza de que se tiene el apoyo de los usuarios para el cumplimiento de sus pagos.

Hidrosistemas de Córdoba con rezago económico de 50 mdp

La falta de pagos de derechos y recargos para la paramunicipal Hidrosistemas de Córdoba ha representado un rezago económico de millones de pesos, lo que le afecta en sus labores pues ellos no dependen del Gobierno, sin embargo no han realizado el corte de agua.

Tonatiuh Solórzano Vargas, director de Hidrosistemas, dijo que es un aproximado de 50 millones de pesos equivale al rezago y de esta forma les representa un peligro para el cierre de año 2020, por ello invitan a la ciudadanía a realizar los pagos correspondientes de la forma más viable que les sea posible.

Y es que se ha implementado desde el día lunes 16 de noviembre y hasta el 31 de diciembre del presente año el programa Pago Anticipado respetando descuentos.

Respecto al tema de la introducción de tuberías, recalcó no son obras sino reparaciones y siguen trabajando de estos temas, pero les es complicado pues al tener un atraso en el pago de los usuarios de millones de pesos no pueden generar ingresos para la compra de materiales pues ellos no reciben dinero del Gobierno sino que son auto sostenibles.

Cuestionado sobre las fugas de agua y el abastecimiento del mismo, explicó que siguen laborando de forma normal y conforme al calendario.

Finalmente de nueva cuenta explicó que el desperfecto de la Avenida 21 y calle 18 no le pertenece a la paramunicipal, pues a redes sociales les han hecho llegar mensajes para que reparen dicha afectación.

"Allí nosotros ya lo hemos dijo pues no lo ha dicho en redes pero esa reparación es de Telmex y entiendo es una empresa particular que trabaja para ellos", dijo.

A Pesar de la falta de pagos, a la fecha no se contempla el corte del servicio de agua potable, dijo Tonatiuh Solórzano Vargas, director de la paramunicipal

