Ahora la guerra está en los cómputos de las votaciones

Xalapa, Ver.-Los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz afirmaron que cuentan ya con la seguridad en las tres sedes donde realizarán los cómputos por lo que retiraron la suspensión que existía al respecto.

El consejero presidente Alejandro Bonilla Bonilla dijo que por ello se ampliaron los plazos para la realización de las los cómputos de las 13 elecciones municipales y el distrital de Misantla a partir de este lunes y que se acordó que habrá seguridad, hasta la conclusión de los mismos.

Expuso que una vez que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) brindó apoyo para resguardar las tres sedes en Xalapa en las que se realizarán los trabajos, estos se reanudarán este lunes, los 10 que el Consejo General atrajo y los cuatro que requirieron cambios de sede.

Detalló que este domingo a las 17 horas se llevará a cabo la reunión de trabajo previa por lo que convocó a las representaciones de los partidos políticos y posteriormente se realizaría la sesión extraordinaria para tomar acuerdos y el lunes iniciar con los cómputos correspondientes.

El lunes iniciarían a las 9:00 horas con el cómputo de la elección municipal de Santiago Tuxtla, Coxquihui, Tlacolulan, Coahuitlán, Filomeno Mata, Tantoyuca, Zontecomatlán, Tamalín, El Higo y Jesús Carranza que atrajeron.

En el caso de Jesús Carranza, explicó que es el único caso en el que el Consejo General no cuenta con la paquetería electoral dado que no ha habido condiciones para el traslado de estos.

Sostuvo que los representantes de partido deberán acudir con las copias de las actas de escrutinio que les fueron entregadas en las casillas para hacer los cotejos.

"Mañana les pedimos que se presenten con las actas de todas esas 10 elecciones, se los pedimos porque ayudará mucho en algunos cómputos como en los que no tenemos paquetería electoral".

Sobre los Consejos Municipales que requirieron cambio de sede, señaló que son tres los que restan por realizar: Tlalixcoyan, Álamo y Castillo de Teayo junto con el distrital de Misantla mismos que empezarían mañana.

“Ellos estaban esperando que quitáramos la suspensión del plazo para poder reanudar y que hubieran las medidas de seguridad, entonces si en este momento ya tenemos la seguridad y ya quitamos la suspensión del plazo, ya se pueden programar ellos para el día de mañana (domingo)”.

En el caso de los cómputos para la elección de Tlalixcoyan y Álamo se realizarán en la bodega de la calle Cirilo Celis Pastrana, el de Castillo de Teayo y Misantla distrital será en la calle de Clavijero; el resto que fueron atraídos por el Consejo General se harían en las oficinas centrales del OPLE.

La disputa postelectoral por la alcaldía de Veracruz entre Morena y el PAN arreció

El representante de Morena ante el organismo, David Agustín Jiménez Rojas, pidió al representante del PAN, Alejandro Salas, pedirle a su “jefe” el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez retirar a sus “perros” del consejo municipal donde se realiza el cómputo de la elección, refiriéndose a los elementos de la policía municipal. “Una manchita más al tigre en Veracruz, me informan que viernes y parte de sábado estuvo seguridad pública municipal al interior del Consejo Municipal, no sé qué demonios está haciendo seguridad pública municipal y lo peor, están hostigando a mi representada, hago un llamado al representante del PAN para que le diga a su jefe el señor Fernando Yunes que retire a sus perros del consejo municipal”, dijo en sesión pública del consejo general del OPLE.

En respuesta el representante de Acción Nacional pidió mantener la altura, “yo lamento mucho la representación de Morena, representan al gobierno del estado, el partido que gobierna el estado, la República, yo creo que esas expresiones denigran al consejo general”.

Señaló que en su caso sólo responde ante el PAN estatal y no ante el alcalde de Veracruz, por lo que le preguntó si él como representante de Morena tiene como “jefe al Gobernador” del estado. “Eso de ‘perros’, yo particularmente, como representante me debo al PAN estatal, sólo Joaquín Guzmán que es quien me nombró para estar aquí, yo no sé si en el símil su jefe sea el gobernador porque en ese símil yo creo que no conviene, ni yo debo inferirlo ni usted así que yo sí pediría como dice Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz”, pidió.

Anteriormente el consejo general del Organismo Público Local Electoral (OPLE) Veracruz rechazó la petición del partido Morena de atraer la sesión de cómputo final en la elección de presidente municipal en el puerto de Veracruz, ya que los contendientes guindas y panistas iban de punteros.

El representante de Morena, David Agustín Jiménez Rojas acusó al presidente del Consejo Municipal, Roberto Castillo, de enturbiar el proceso electoral al no atender las peticiones de su representación que ha presentado recursos de recusación e incluso tras las pérdida de 20 actas de cómputo de recuento

En respuesta, el representante del Partido Acción Nacional (PAN), Alejandro Salas Martínez, acusó a Morena de “tener una obsesión” por este municipio que actualmente gobierna su partido y criticó que mientras piden la suspensión del cómputo en ese municipio, sus simpatizantes llegaron a reventar el cómputo de la elección de Tantoyuca en Xalapa.

“Hay una obsesión de Morena por Veracruz y quisiera que hubiera esa obsesión por la transparencia en Tantoyuca y no llegar a reventar el cómputo como ayer (viernes), y la situación lamentable que provocó suspender todos los cómputos de todos los municipios que se habían atraído. Yo hubiera querido que la policía estatal protegiera los paquetes de Tantoyuca, a la gente, personal del OPLE, que estaba secuestrado ”, refirió.

Quieren otra elección en Landero y Coss

El candidato a la presidencia municipal de Landero y Coss del partido Todos por Veracruz, Pablo Domínguez Martínez, hizo un llamado al Organismo Público Local Electoral (OPLE) para la realización de una nueva elección en ese municipio.

Lo anterior al señalar que hubo un empate entre él y la candidata de la alianza Veracruz Va, Xóchitl Domínguez, con 583 votos.

"Solicitamos a las instituciones correspondientes porque hubo un empate en el cómputo del 6 de junio y traemos a compañeros de Landero y Coss porque están inconformes con el resultado, y lo que estamos pidiendo al OPLE es una nueva elección para el desempate", dijo.

Explicó que el 6 de junio hubo varias irregularidades pues detectaron que personas de municipios cercanos, llegaron a votar para favorecer a la candidata del PRI-PAN-PRD.

"Hubo turismo electoral, porque acudió mucha gente que no radica en el municipio, nosotros la tarde de ayer llevamos un oficio al OPLE aquí en Xalapa solicitando una elección extraordinaria", abundó.

Precisó que, en el cómputo del 6 de junio, él ganó por un voto, lo que obligó a hacer un recuento total de lo que resultó el empate. Expuso que, aunque su contrincante no quiere nuevos comicios, ante la inconformidad de la población, es lo mejor y lo que establece la ley.

Los candidatos están pidiendo una respuesta al órgano electoral a su petición, y dar atención a la demanda de la ciudadanía de Landero y Coss para evitar protestas de los pobladores

Morena impugnará en el puerto de Veracruz

El partido Morena impugnará la elección municipal en Veracruz ante los tribunales federales electorales por presuntas irregularidades en el proceso, dijo Pedro Pablo Chirinos Benítez. representante del partido Morena ante el consejo municipal del OPLE.

En entrevista indicó que aunque se pudiera entregar constancia de mayoría a la abanderada de la alianza Veracruz Va, Patricia Lobeira se presentará un recurso de inconformidad ante los tribunales estatales y posteriormente acudirían a las instancias federales para transparentar la elección del pasado domingo 6 de junio.

Aseveró que se cometieron muchas irregularidades en el proceso ya que de los 470 paquetes que fueron reportados con anomalías solo se revisaron 400 y además se perdieron 20 actas que según el, contienen 5 mil 700 votos a favor del candidato Ricardo Exsome Zapata.

“Hay irregularidades increíbles es escandalosa la corrupción, las 20 actas que se perdieron representan 5 mil 700 votos, no hay certeza de quien gano porque se violó la cadena de custodia de todos estos paquetes y aunque entregue constancia nosotros nos vamos al tribunal federal”, declaró.

Insistió en que se debe hacer el recuento total de los 808 paquetes electorales, pero hay negativa debido a que el presidente del OPLE tiene un hermano que es empleado en el ayuntamiento panista y hay presiones del alcalde Fernando Yunes Márquez y de Acción Nacional.

“Hay mucha corrupción, hay conflictos de interés porque el hermano del presidente del OPLE es empleado del ayuntamiento panista y hay presiones, nosotros pedimos la remoción del presidente porque el consejo lo está cubriendo a pesar de todos los errores y la corrupción que ha cometido, queremos el voto por voto casilla por casilla y lo están rechazando porque no quieren que se cuenten los paquetes donde traen ventaja”, dijo

