Ahora nadie es responsable de la muerte por puente en mal estado

Xico, Ver.- Los alrededores a la cascada de Texolo, en el municipio de Xico, amanecieron cerrados al público en general, luego de que una mujer perdiera la vida al desprenderse una de las maderas del puente colgante y cayera al vacío. Este lunes al menos una decena de turistas y visitantes arribaron a este espacio para disfrutar del espectáculo natural de las cascadas, no obstante, se toparon con la noticia de que horas antes de su llegada había sucedido una tragedia en este lugar.

Comerciantes de la zona se muestran preocupados por la situación de este sitio, que es considerado como uno de los principales atractivos turísticos de Xico. Y es que temen que se decrete el cierre permanente a las cascadas de Texolo y La Monja y con esto se agrave la crisis económica que viven desde el inicio de la pandemia por Covid-19.

Por su parte, el ayuntamiento de Xico señaló que el espacio en el que se encuentra el puente es propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que al tratarse de una zona de carácter federal no tienen injerencia ahí. De acuerdo a Gloria Galván, alcaldesa del municipio, desde marzo del 2020 se ha intentado establecer un convenio de colaboración con la empresa nacional a fin de que el ayuntamiento pueda invertir recursos públicos en el mantenimiento del espacio, sin embargo, no se ha conseguido.

Turistas piden mantenimiento, aunque cobren entrada

Un grupo de turistas observa detrás de las cintas amarillas de “precaución” que fueron colocadas la noche del domingo. A la distancia, intentan descifrar cómo ocurrió el accidente que enlutó a una familia proveniente de Minatitlán.

“Nosotros íbamos a venir ayer, pero pensamos que iba a haber mucha gente”, dice una de ellas. “¿Te imaginas?, pudimos ser nosotras”, le responde otra mientras analizan el estado de las vigas de madera que sostienen el puente construido en 1908.

En entrevista, Rodolfo López Jáuregui, turista del puerto de Veracruz, explica que hace un mes el visitó las cascadas junto a un grupo de 10 personas más y notó el evidente desgaste de las maderas del puente. En esa ocasión, explica, él grabó un video del trayecto del grupo y ahí se observan las tablas rotas de la parte intermedia del puente, sitio que colapsó. “Quedé impactado porque en el video veo que mis hermanas estuvieron paradas ahí, ahí estuvieron; es impresionante lo que pasó y creo que las autoridades de turismo tienen que hacer algo por conservar esto, pero con seguridad para los que vengan”, dijo.

El turista señaló que, de ser necesario, se debería imponer una cuota de ingreso en el espacio y que este recurso se destine al mantenimiento de los accesos y, sobre todo, al puente que une el camino. “Pero que esté en condiciones, no así”.

Ante esto, hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno a intervenir en el lugar a fin de mantener abierto el acceso a las cascadas y es que, dijo, se trata de uno de los puntos más importantes a visitar en Xico. “Yo estoy muy triste de que no se ven mejoría en las áreas turísticas, debe haber más protección tanto a los locales como a los visitantes. Sea municipal, estatal o federal es mantenimiento lo que deben dar y debe haber responsables”, concluyó.

Rodolfo López Jáuregui, turista del puerto de Veracruz/Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

La tragedia pudo ser mucho mayor

“Una vez ahogado el niño van a tapar el pozo. El asunto es que aquí no sabemos quién nos va a tapar este pozo”, expresó Isaía Carrillo, encargado del restaurante AntoXicos, quien aseguró que los comerciantes de la zona esperan que las autoridades puedan coordinarse para llevar a cabo el proceso de reparación del puente de accedo a las cascadas.

En entrevista, reconoció que, aunque la muerte de la mujer de la tercera edad fue trágica, la pandemia por el Covid-19 podría haber salvado a decenas de personas de haber tenido un desenlace fatal. Y es que, explica, un domingo de vacaciones son cientos las personas que cruzan ese puente para ir y venir de este destino, por lo que de haber sido una fecha regular, las víctimas hubieran sido muchas más.

“Era el último domingo de Semana Santa, en fechas como estas ese puente suele estar lleno. De pronto no sabes si la gente va o viene por la cantidad de gente que hay y si pudo ser peor la cosa”, indicó.

Apunta que el puente tiene más de un centenar de años y que el paso del tiempo ha dejado daños importantes tanto en su estructura como en los costados por donde la gente se suele sostener. Dio a conocer que el último mantenimiento que se le dio a las vigas de madera fue hace cerca de dos años cuando se iba a llevar a cabo una carrera atlética.

Isaía Carrillo, encargado del restaurante AntoXicos/Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

“Lo que realmente necesita mantenimiento son las estructuras de abajo, lo que realmente soportan las tablitas que se ven porque esas como quiera se cambian o se reparan, pero el soporte es lo más dañado. Y no solamente es del lado en el que se quebró sino en todo alrededor del puente”, dijo.

El empresario dio a conocer que aunque el incidente ocurrió en el último día del periodo vacacional de Semana Santa, se espera que el proceso de reparación de la zona dañada del puente y su mantenimiento se haga lo más pronto posible toda vez que este punto es uno de los que más turistas recibe en el municipio.

Explicó que la pandemia del Covid-19 impactó ya de manera fuerte en la derrama económica y que si a eso le suman este hecho, podrían estar en riesgo los ingresos y empleos de decenas de familias.

Por último, Carrillo dio a conocer que este paso no solo es utilizado por turistas para ir a conocer las cascadas de Texolo y La Monja, sino que también es un paso peatonal de cientos de campesinos y pobladores del municipio aledaño de Teocelo, quienes “cortan camino” por este lugar a fin de evitar pagar transporte público. “Es gente que se ahorra unos pesos del pasaje caminando por aquí y eso también es importante tomarlo en cuenta”, concluyó.

CFE ni arregla ni permite arreglar el puente: alcaldesa

Gloria Luz Galván Orduña, presidenta municipal de Xico, lamentó el incidente en el que perdió la vida una mujer en las inmediaciones de la cascada de Texolo, sin embargo, aseguró que el ayuntamiento a su cargo ha intentado llevar a cabo la reparación del puente colgante peatonal, aunque sin éxito ya que es un inmueble federal.

“Es un puente que data desde hace mucho tiempo, 100 años, nosotros pensábamos cambiar los largueros, iban a ser de montenes y la madera que se le pusiera iba a ser cambiada, cambiar también la malla y soldar los tubos. Eso íbamos a hacer en el puente porque es lo que necesitaba, aunque desgraciadamente la burocracia no me permitió avanzar”, dijo.

Gloria Luz Galván Orduña, presidenta municipal de Xico/Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Precisó que desde hace casi dos años se está intentando hacer un convenio con la Comisión Federal de Electricidad para poder aplicar recursos en este espacio, sin que hasta el momento la empresa nacional les haya dado autorización para las obras.

Incluso precisó que, si se realizaron algunos trabajos en este espacio como la remodelación de una calzada, el mantenimiento a las compuertas de otro puente peatonal y la instalación de unas casitas para los comerciantes, pero al momento de intentar arreglar el puente no se pudo ingresar.

“Cuando llegamos me paró Comisión y me dijo que teníamos que hacer un acuerdo y le hemos dado seguimiento, pero no se ha concluido, no por mi parte sino por ellos. Hace 20 días estuvimos con el Jurídico de CFE y yo les decía que el interés era mejorar el espacio”, explicó.

Galván Orduña precisó que los terrenos de acceso a las cascadas son propiedad de un particular, quien tiene instalado un estacionamiento, baños y que cobra también a los negocios de alrededor, mientras que el resto del espacio es propiedad de la CFE. Incluso, dijo, por debajo del puente pasa un tubo propiedad de la hidroeléctrica por donde pasa agua para esta planta.

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Dio a conocer que tras el incidente, buscará reactivar las pláticas con la CFE y que se insistirá para que no se cierre de manera definitiva el acceso toda vez que constituye un atractivo turístico muy importante para Xico y que incluso se ha convertido en el ícono del Pueblo Mágico. “Yo creo que tengo que hablar con Comisión, no se qué resolución van a tomar, pero esperemos que no se cierre porque hay mucha gente que vive de eso. Espero que nos podamos poner de acuerdo, lamentablemente tarde, pero creo que es urgente actuar para evitar otro accidente”, finalizó.