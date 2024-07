"Gobierno está malversando el recurso”: Ajupiv cierra de nuevo el centro de Xalapa [Video]

Este jueves, integrantes de la Agrupación de Jubilados y Pensionados del ISSTE en el estado de Veracruz (Ajupiv), volvieron a cerrar el centro de la ciudad para protestar por la cancelación del seguro de vida para los jubilados federales de la Secretaría de Educación de Veracruz.

“Estamos aquí en la Plaza Lerdo regularmente, todos los jueves, salvo pausas que hacemos, desde el gobierno de Javier "N", que canceló el seguro de vida para los jubilados federales de la Secretaría de Educación de Veracruz. Allí empezó nuestra lucha, afortunadamente nos dio un remanso de tranquilidad el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, que lo primero que hizo al tomar posesión de su gobierno fue restituir la vigencia del seguro de vida para jubilados y presionados”, dijo Calixto Azuara Mendivil.

Señaló que, si bien por inercia tuvo que hacerlo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez un tiempo, del primero de noviembre del 2021 a la fecha lo canceló.

“Lo canceló de una manera muy ofensiva porque es un derecho que tienen los jubilados y fíjense, ese derecho estaba ya desde el 17 en la Constitución, pero de manera efectiva para los jubilados, lo fundamentó y empezó a otorgar en el gobierno de Adolfo López Mateos en 1958, 1959 y de ahí en adelante en todo el sexenio de Adolfo López Mateos, Hacienda Federal, hace una licitación para los seguros y se sigue haciendo, el gobierno federal lo sigue haciendo”.

¿Cuántos jubilados son afectados en Veracruz por cancelación del seguro de vida?

Precisó que en Veracruz son promedio de 30 mil jubilados con sueldos federales los que exigen ese derecho, aunque se desconoce las personas que han fallecido y cuyas familias deberían tener ese beneficio.

“El sábado pasado falleció una compañera que fue mi compañera de grupo egresada de la Escuela Normal Veracruzana en el 1974, falleció y ya fueron sus familiares a ver lo del seguro de vida, van con GNP, pues no que aquí nosotros no tenemos, van al ISSSTE y le dicen que pues ellos canalizan nuestras cuotas a una aseguradora”.

Acusó que a las familias les hacen “dar vueltas, los engañan y no les pagan”, por lo que acusó que en el gobierno se está “malversando el recurso”.

Agregó que el gobierno del estado no gasta de sus ingresos propios para pagar ese seguro | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

“La cuestión es ésta, que este adeudo solo se hace, solo se genera cuando algún pensionado muere, mientras a mí no me deben nada, los que estamos vivos no nos deben nada, nosotros estamos pagando mensualmente nuestro seguro”, explicó.

Agregó que el gobierno del estado no gasta de sus ingresos propios para pagar ese seguro, sino que es dinero que viene de la federación y que envía a la Secretaría de Finanzas y Planeación “y de ahí lamentablemente con Javier "N" y ahora con Cuitláhuac lo están malversando, y malversando quiere decir que no va para el destino que está etiquetado, sino que no sabemos para qué lo utilizan”.

Agrupación de Jubilados y Pensionados del ISSTE en el estado de Veracruz (Ajupiv) | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

