Al calvario de útiles... se agrega gasto en productos de limpieza y protección

Las listas de útiles escolares se cotizan entre 300 pesos, la más austera, y alrededor de 2 mil, la más cara. A estos precios se deberá agregar los productos de sanitización e higiene que han agregado algunas instituciones como cloro, desinfectante de pisos, jabones en polvo y líquido, toallitas húmedas, papel higiénico y cubrebocas, que representan entre 15 y 20% de incremento, en el menor de los casos, ya que algunas escuelas piden 20 cubrebocas KN95 que valen por mayoreo 40 pesos, lo que quiere decir que sólo en éstos, los padres invertirán 800 pesos. En otras la careta es necesaria, ésta vale entre 100 y 250 pesos. Algunos maestros hacen un llamado a reciclar todos los útiles del periodo lectivo anterior que quedaron en buen estado como diccionarios, lápices, juegos de geometría, gomas, sacapuntas, lapiceros, colores de madera y plumones, ya que se podrían ahorrar alrededor de 200 pesos.

El kilo de jabón en polvo está entre 20 y 30 pesos, el cloro a granel vale 4 pesos el litro sin envase, el paquete de papel de cuatro rollos se encuentra entre 18 y 22 pesos, las toallitas húmedas de cien piezas valen entre 20 y 35 pesos, el litro de jabón líquido cuesta entre 20 y 28 pesos, el litro de desinfectante de pisos vale entre 35 y 50 pesos el litro. Los padres deberán erogar alrededor de 150 pesos extra para cumplir con estos requerimientos, por lo que si su lista es de 600 pesos, gastará 750 aproximadamente.

Sin embargo, en este momento muchos padres están ocupados en sacar adelante a la familia, por lo que comprarán sólo los artículos indispensables, reutilizarán y reciclarán los uniformes que estén en buen estado e intercambiarán algunos artículos a manera de trueque a través de las redes sociales, ahí esperan conseguir tenis, suéteres, chalecos o uniformes deportivos, libretas profesionales, cajas de pinturas, plumones, juegos de geometría, mochilas, plastilina y hojas de papel bond, entre otros.

Los padres y madres están en la mejor disposición de apoyar a las escuelas no sólo con productos de limpieza, sino con faenas de sanitización en los salones de clases y espacios comunes como baños y comedores, como lo han hecho en otras ocasiones.

Las escuelas particulares son las que han empezado a enviar las listas de útiles, aunque no todas han incluido artículos de limpieza en éstas. Sin embargo, en los casos que así ha sido, el precio de las listas se incrementó 20 por ciento debido a la solicitud de papel higiénico, toallitas húmedas, gel antibacterial y champú para manos.

En las escuelas públicas la solicitud de materiales para la limpieza no es nueva, sin embargo, no representaba una carga pesada, pues sólo se pedía un producto por niño, a algunos les tocaba llevar dos litros de cloro, a otros el pinol, a otros el jabón para manos y a todos se les solicita un paquete de cuatro rollos de papel de baño, aunque si se acaba a mediados de grado se les pide otro paquete y lo mismo sucede con el jabón líquido para manos.

Ahora a la lista se han agregado escobas, pinol, jabón en polvo, cloro, gel, alcohol, jabón líquido para manos y papel de baño, aunque no todo lo llevará un niño, sino entre los 25 o 30 que tiene un grupo, asentó la maestra Rosa Aurora Avilés, quien aclaró que esto se viene haciendo desde hace muchos años, pero que debido a la contingencia se pediría el apoyo de los padres para poder adquirir estos productos.

Aunque normalmente a estas alturas ya los papás cuentan con lista de útiles escolares, la mayoría de las escuelas aún no las ha distribuido, pues al menos en Xalapa y Veracruz no se sabe cuándo se estaría de nuevo en las aulas.

Jazmín Rueda, cuyo hijo asiste a una escuela particular, señaló que su lista asciende a 800 pesos y se incrementó en 15% debido a los productos de limpieza que le agregaron para el próximo año lectivo. Por su parte, Rebeca Rodríguez aseguró que en la escuela, también particular, de su hijo no agregaron a la lista productos de limpieza y espera poder cubrirla con 900 pesos.

Hilda María González, cuya hija también asiste a escuela particular, señaló que los artículos de limpieza forman parte normal de la lista de útiles, pues les piden limpiadores para pisos, desinfectantes para baños, papel de baño y jabón líquido para manos. Consideró que no es mucho, pues regularmente estos artículos son económicos, por lo que su lista que ha cotizado en 700 pesos aumentará 20% más, porque también tendrá que adquirir cubrebocas que ya cotizó en 7 pesos cada uno. Aseguró que está en la mejor disposición de apoyar a la escuela y en particular al grupo de su hija con los artículos que hagan falta.