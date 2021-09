Al OPLE nadie le da instrucciones... dice consejero Bonilla

Xalapa, Ver.- Alejandro Bonilla Bonilla, consejero presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE) Veracruz negó que se esté retrasando la asignación de las 20 diputaciones de representación proporcional tal como lo han señalado actores políticos y dirigentes de partidos.

Aclaró que el organismo electoral llevará a cabo la distribución de los espacios plurinominales hasta que concluya toda la cadena impugnativa, y es que, recordó que muchas de las elecciones están en tribunales.

En ese sentido, adelantó que será para la primera quincena de octubre cuando se esté en condiciones de realizar el reparto de los curules y advirtió que “difícilmente será antes”. “A nosotros no nos presiona nadie, nadie nos da instrucciones (...) seguimos en la tónica de apegarnos a la legalidad y apegarnos es esperar y ser respetuosos de los órganos jurisdiccionales”, dijo

Bonilla Bonilla precisó que de los 30 distritos, 26 ya concluyeron toda la cadena de impugnaciones por lo que sólo resta esperar a estos cuatro para comenzar con el reparto.

Respecto a la paridad que debe prevalecer en el Congreso Local, el consejero presidente confirmó que se respetará el principio constitucional.

No obstante, reconoció que en esta diputación, la asignación no será equitativa toda vez que hay sólo 49 curules que se repartirán entre hombres y mujeres. Esto debido a que uno de los legisladores que obtuvieron el triunfo es identificado como persona no binaria por lo que no puede ser considerado en ninguno de los dos géneros. “El no binario no cuenta en ninguno de los dos géneros (...) no se puede tomar como hombre ni como mujer así que la paridad será con un número impar”, precisó.